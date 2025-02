Leis do Programa da Boa Visão são enaltecidas em sessão solene do Rotary

As leis estadual e municipal que tratam sobre o Programa da Boa Visão foram um dos principais temas dos discursos da sessão solene realizada na segunda-feira (24), na Câmara de Suzano, para comemorar o Dia do Rotary. Foram concedidas homenagens aos rotarianos Enio Massachi Masuda e Mario Murakami, do Rotary Club de Suzano; Claudio Fumio Tanaka e Sidnei Marcos de Lima Franco, do Rotary Club de Suzano Sul; e Celina dos Santos Silva, do Rotary Club Satélite de Suzano Baruel, pelos relevantes serviços prestados ao município.

A solenidade foi comandada pelo presidente da Casa de Leis, Artur Takayama (PL), e contou com a participação dos vereadores André Dourado (PT); Josias Ferreira Silva (PcdoB), o Josias Mineiro; e João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo. O prefeito Pedro Ishi (PL); a primeira-dama Déborah Raffoul; o governador do Distrito 4610 no período de 2009 a 2010, Juvenal Antônio da Silva; o delegado municipal do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) de Suzano, Nelson Sais; o presidente da Guarda Mirim de Suzano, Jamil Marques Figueira; entre outras autoridades da cidade, também estiveram presentes na sessão.

Em seu discurso, Juvenal Antônio da Silva contou que foi no Rotary de Suzano que surgiram na cidade as primeiras ações para doação de óculos na cidade, em 1979.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, também fez questão de elogiar os resultados alcançados na cidade com o Programa da Boa Visão. Ele contou que, quando era secretário de Saúde de Suzano, conheceu uma mulher que tinha dois filhos com problemas visuais causados por uma doença congênita. “Aquele diagnóstico para mim foi difícil. Entrei no carro muito emocionado, porque tenho meus filhos pequenos também”, disse.

“Fiquei surpreso ao saber que o Programa da Boa Visão nasceu no Rotary Club. São essas ações que fazem sentido na nossa vida e eu tenho certeza de que é por isso que esses cinco grandes homenageados estão aqui nessa noite, recebendo essa grande honraria”, comentou.

O vereador André Dourado discursou em nome da Câmara. Ele falou sobre a história de criação do Rotary e ressaltou o serviço de voluntariado do grupo. “Essa ordem pratica o serviço voluntário a nível mundial, e é muito satisfatório acompanhar e estar aqui, podendo participar desta justa homenagem”, disse.

Representando os homenageados, Enio Massachi Massuda, falou que o Dia do Rotary é “uma data especial, que nos inspira a refletir sobre o nosso compromisso com o serviço e a transformação da nossa cidade”. “Nesse Dia do Rotary, celebramos não apenas o que foi conquistado, mas também o que podemos alcançar juntos e para que possamos continuar mostrando a magia de Rotary”, opinou.

Artur Takayama também falou sobre a data comemorativa. “É uma data que reforça o compromisso desta instituição com o serviço à humanidade. O Rotary é um exemplo de solidariedade, ética e dedicação ao próximo, valores que são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna”, finalizou.