‘Leitos reservados em Franco da Rocha só serão pagos se forem usados’, diz Ashiuchi

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL) esclareceu que os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) contratados com a rede privada na cidade de Franco da Rocha só vão gerar custos caso sejam utilizados e que os valores “chegam na metade” do que é praticado em outros hospitais. Desde a contratação, cerca de sete a oito pacientes já necessitaram do serviço.

Ao DS Entrevista, o chefe do Executivo suzanense disse que a cidade tem 33 leitos de UTI disponíveis no momento (entre leitos destinados ao novo coronavírus e a outras doenças) e garantiu que os leitos contratados com a Previna só serão utilizados caso haja uma recusa daqueles cedidos pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross), do governo do Estado.

Ele também comparou a distância entre as duas cidades (cerca de 80 quilômetros, de acordo com o prefeito) com a de outras regiões, como a distância entre o Centro de São Paulo com as zonas Norte e Oeste da capital, e de Guararema com Suzano, para mostrar que não há problema.

“Se eu pegar a distância de Guararema ou de outra cidade que está alugando hospital privado aqui no município, não é muito longe disso. Ambas têm menos de 100 quilômetros. A distância da cidade de São Paulo - do Centro para Zonas Oeste ou Norte, fora o trânsito, tem de 60 a 65 quilômetros. Suzano já não paga a taxa de reserva que existe em outros contratos. O valor pago é somente para leitos ocupados. Por exemplo: se tenho 10 leitos e uso cinco, só vou pagar pelos cinco, e o valor muitas vezes chega na metade do que é praticado em outros hospitais”, explicou o chefe da municipalidade suzanense.

O prefeito também destacou que a ambulância que faz o translado da cidade até Franco da Rocha é equipada com UTI. Assim, o paciente sai do Pronto Socorro e vai para Franco da Rocha com todos os cuidados de uma UTI.

“O custo-benefício foi feito na ponta do lápis. Lá, neste mesmo hospital, muitos pacientes tiveram alta e voltaram para a cidade”, afirmou o prefeito.

Novos respiradores

Durante a entrevista, o prefeito disse que a cidade deve receber, no início da próxima semana, mais 10 respiradores para leitos de UTI. Ele também explicou que nove dos 10 leitos da Santa Casa são destinados a outras doenças.

“Estamos na iminência de receber dois lotes de respiradores. Vale ressaltar que Suzano tem mais 10 leitos na Santa Casa, sendo que um é dedicado para gestantes com Covid-19 e os outros nove para outras enfermidades, porque muita gente infarta e sofre outros acidentes”, afirmou.

Leitos de UTI na Arena

Ashiuchi também falou sobre os leitos de cuidados intensivos da Arena Suzano. Ele explicou que, pelo fato de terem respiradores e medidores cardíacos, 10 leitos da Arena são considerados como “leitos de UTI” pelo Censo Covid-19, sendo cadastrados desta forma pelo governo do Estado.

“É lógico que há casos mais graves que acabam atacando outras regiões e patologias do corpo, e vão para outros hospitais que têm um respaldo maior, mas os da Arena foram registrados no governo do Estado e no Censo Covid-19 como 70 leitos de baixa complexidade, que mesmo assim contém oxigênio, e outros 10 avançados, que por conterem respiradores e monitores cardíacos e outros equipamentos, são rotulados como UTI. Para o Censo Covid-19, os que têm respiradores vão para outro patamar”, esclareceu o prefeito.

Teste de coronavírus

O prefeito esteve, na terça-feira da semana passada (26) com o governador João Doria (PSDB) e o secretário de Educação do Estado, Rossieli Soares, visitando obras da escola estadual Professor Raul Brasil.

Durante o encontro, os três concederam entrevista a jornalistas em uma sala fechada da escola. Nesta semana, o secretário Rossieli Soares foi diagnosticado com o novo coronavírus.

Questionado sobre se faria um teste, o prefeito disse estar sem sintomas da doença e disse não haver necessidade no momento. “Eu não apresento nenhum sintoma, mas constantemente é necessário fazer o teste. Acho que não tem tanta necessidade, mas se precisar a gente divulga”, disse o prefeito.