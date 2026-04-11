Leo Santana e Maiara & Maraisa agitam Suzano Music Festival neste sábado

O sábado, 11 de abril, será de muita música e emoção no Suzano Music Festival, no Parque Max Feffer. A programação reúne Leo Santana e Maiara & Maraisa em uma noite especial que promete agitar o público.

Conhecido como o “Gigante”, Leo Santana sobe ao palco com seu swing inconfundível e energia contagiante, trazendo no repertório sucessos que arrastam multidões, como “Zona de Perigo”, “Posturado e Calmo”, “Santinha”, “Rebolation”, “Vai Dar PT”, “Várias Novinhas”, “Tô de Quebradinha”, “Só no Macetinho” e “Tropa Inteligente”. O cantor, que é destaque no Carnaval da Bahia e acumula milhões de visualizações nas plataformas digitais, promete um show vibrante e cheio de hits.

Já Maiara & Maraisa chegam com toda a potência vocal, carisma e emoção que conquistaram o Brasil. Donas de sucessos como “Medo Bobo”, “10%”, “Aí Eu Bebo”, “Sorte Que Cê Beija Bem” e “Todo Mundo Menos Você”, as irmãs prometem uma apresentação intensa, marcada pela conexão com o público e momentos inesquecíveis.

O dia 11 de abril será um dos pontos altos do festival, reunindo ritmos, estilos e grandes performances em uma única noite.

Ao longo de quatro dias (09 a 12 de abril), o Suzano Music Festival vem trazendo uma programação de peso, com Leonardo abrindo o evento na quinta-feira (leia matéria ao lado) e Murilo Huff dando continuidade ontem.

O encerramento será com Roupa Nova no dia 12/04. Realizado pela Pilar Organizações, o festival conta com uma estrutura completa e diferenciada, sendo 100% coberto, garantindo conforto e segurança ao público.

Os portões abrem às 17 horas, e os shows principais começam às 20 horas.

Mais informações: www.bilheteriadigital.com/suzanomusic e www.suzanomusicfestival.com.br.