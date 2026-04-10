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Jornal Diário de Suzano - 10/04/2026
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Cidades

Leonardo abre Suzano Music Festival e canta grandes sucessos

Artista levou ao público a turnê "Uma História Sem Fim", um espetáculo que celebrou mais de quatro décadas de sucessos

10 abril 2026 - 07h40Por De Suzano
Leonardo abriu os shows do Suzano Music FestivalLeonardo abriu os shows do Suzano Music Festival - (Foto: Armazemtv/Divulgação)

O Suzano Music Festival começou na noite desta quinta-feira (9 de abril) em grande estilo com um dos artistas mais queridos do Brasil: Leonardo.

A apresentação foi emocionante. O artista levou ao público a turnê “Uma História Sem Fim”, um espetáculo que celebrou mais de quatro décadas de sucessos.

Com carisma inconfundível e um repertório que atravessa gerações, Leonardo trouxe uma noite de emoção, nostalgia e muita música boa.

No show, o público reviveu sucessos que marcaram o início da sua carreira, além de clássicos consagrados e canções inéditas que já conquistaram os fãs. Foi a oportunidade de ver de perto um dos maiores ícones da música sertaneja em uma apresentação pensada para cantar do começo ao fim.

O festival acontece até o dia 12 de abril, no Parque Municipal Max Feffer, em comemoração aos 77 anos de Suzano. Ao longo de quatro dias, o público pode curtir grandes nomes da música nacional em uma estrutura preparada para oferecer conforto, segurança e uma experiência completa — com o diferencial de ser 100% coberto, garantindo mais comodidade ao público.

Além de Leonardo na programação, o line-up traz Murilo Huff (10/04), Maiara & Maraisa e Léo Santana (11/04), e o encerramento com Roupa Nova (12/04).

Realizado pela Pilar Organizações, o evento conta com dois palcos, apresentações de artistas locais a partir das 18h, além de uma ampla praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, áreas VIP, camarotes, Front Stage e toda a infraestrutura necessária para receber o público com conforto. Os portões abrem às 17h, e os shows principais começam às 20h.

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