Levantamento aponta prioridades dos 100 dias no Alto Tietê

As prefeituras do Alto Tietê completaram 100 dias de gestão municipal neste mês de abril. Ao realizar o balanço desse período, a prioridade ficou por conta das ações relacionadas à entrega de obras, reparos e reforma de estruturas nas cidades. Além disso, outro ponto principal abordado pelas gestões, foram as condições de saúde e qualidade de vida, abordando especialmente as condições de saneamento básico e atendimento hospitalar.

Suzano anunciou o maior pacote de investimentos da história do município: R$ 1,2 bilhão, metade destinado a melhorias no Rodoanel e a outra para a rede de esgoto. A cidade entregou 416 moradias, ganhou prêmios em áreas como saúde bucal e saneamento, e realizou mais de 1 milhão de atendimentos na saúde. Outras ações incluem a entrega de uniformes escolares, mutirões de zeladoria e revitalizações em espaços culturais e esportivos.

No município de Mogi das Cruzes, foi assinado termo de cooperação com o Governo do Estado para reforma das estações de trem Centro, Braz Cubas, Jundiapeba, Estudantes e para construir a parada férrea de César de Souza. Além disso, também assinaram convênio para obras de duplicação da Avenida Pedro Romero, que liga o Rodeio e César de Souza, em trecho de dois quilômetros, marcando o início oficial do projeto “Integra Mogi”. Também foi anunciada a criação de um “Poupatempo da Saúde”, no centro da cidade.

Em Itaquaquecetuba, um dos destaques foi o lançamento do programa Agiliza SUS, para reduzir filas de espera na saúde e acelerar a realização de pequenas cirurgias, consultas e exames. Também foram destaques a reinauguração da Unidade de Saúde da Família (USF) Miray, a ampliação de vagas em escolas de tempo integral e ampliação no atendimento da educação especial, além dos prêmios por melhorias na alfabetização e qualidade do ensino. Também foi anunciado o investimento de R$ 1 bilhão da Sabesp que, até 2027, deve deixar 98% dos imóveis da cidade com água encanada e cobertura da coleta de esgoto em 86%.

Arujá afirmam que vive um momento de expansão, com obras como o Hospital Geral e o novo Senai, além da criação de programas como o Pró-Mulher e a reativação da Atividade Delegada. A cidade será sede do conselho dos 39 prefeitos da Grande São Paulo. Além disso, na cultura, foram inauguradas uma escola de dança e programas com mais de 2,3 mil inscritos.

A Prefeitura de Poa´, em parceria com a Sabesp, deu início a` implantação do sistema de abastecimento de água na Vila São Francisco, deixando mais de 4 mil pessoas com água encanada. A cidade realizou ações em combate às enchentes, como o desassoreamento do piscinão localizado na Vila Romana, além da redução das tarifas de ônibus e da zona azul. Ainda, mutirões de saúde ajudaram a diminuir filas de atendimento e o município retomou o diálogo institucional, conquistou a instalação da Praça da Cidadania e implantou o sistema nacional de segurança pública.



Ferraz de Vasconcelos recebeu a medalha de ouro do MEC na área de alfabetização, e ofertou mais de 8 mil vagas em creches. Ferraz ainda ampliou suas equipes nas UBSs, realizou reparos em 9 escolas municipais e promoveu a geração de empregos.

Em Guararema, o transporte público passou a ser gratuito com o programa “Guararema Sem Pagar”, que ampliou a frota e criou linhas exclusivas para estudantes. Além disso, o município entregou uma nova escola, lançou uma cartilha de prevenção a enchentes e deu continuidade a construção de uma nova ponte e obras em escolas, no Centro de Convenções e no Parque do Lago.