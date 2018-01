Licitação prevê R$ 1,5 mi para recuperação da Francisco Marengo

A Avenida Francisco Marengo, no Jardim Dona Benta, deve passar por recapeamento. O processo ainda está dentro dos prazos dos trâmites licitatórios e o valor total do serviço será de R$ 1,5 milhão. Os trabalhos ocorrem após as obras emergenciais realizadas na região, no início do ano passado. Apesar disso, a área ainda recebe queixas de motoristas e comerciantes que trafegam diariamente pela via.

De acordo com a Prefeitura, o recapeamento está em licitação, na fase de habilitação. "Uma das empresas que participou do certame entrou com recurso. O processo ainda está dentro dos prazos dos trâmites licitatórios. O valor é R$ 1,5 milhão de repasse e R$ 16.846,83 de contra partida, totalizando R$ 1.516.846,83", informou.

No ano passado, a Avenida passou por recuperação em alguns trechos, na área central do Jardim Dona Benta. Os trabalhos foram realizados durante a primeira etapa da Operação Tapa-Buracos. As melhorias foram sensivelmente percebidas na área, principalmente no cruzamento com a Estrada Takashi Kobata. Apesar disso, o recapeamento é esperado a fim de minimizar os impactos nas remendas de asfalto. O motorista José Aparecido de Lima Silva trabalha com entregas e relembra o caos instaurado na área. "Era intransitável. Ainda temos um fluxo grande carros e acho que demanda bastante trabalho".

O borracheiro Eduardo Junior Silva aponta outros problemas. "Aqui tem muita guia quebrada e também alagamento, nos dias de chuva. A pintura das sinalizações de trânsito já foi reforçada em alguns pontos, mas acho que tem que organizar melhor os semáforos". Já o mecânico Leandro Aparecido Cruz se queixa da situação nos bairros ao redor. "Sou morador do São José e passo todos os dias na Francisco Marengo para trabalhar. No meu bairro ainda tem buraco demais e aqui no centro do Dona Benta precisa melhorar o trânsito. Nos horários de pico fica tudo travado. A região norte precisa de atenção", opinou.