Ligações de água beneficiam 996 moradores do Jardim Brasil II

A Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) avançaram com as obras de infraestrutura de abastecimento de água na cidade ao garantir, após seis meses de trabalho, ligações em 249 residências do núcleo Jardim Brasil II, que beneficiarão 996 moradores.

Para acompanhar a transformação proporcionada pelas intervenções, o prefeito Pedro Ishi esteve no bairro nesta terça-feira (16/09) com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e com o diretor regional da Sabesp, Cláudio Hermolim. Os esforços estão diretamente relacionados ao processo de regularização fundiária desta área e contou com a instalação de uma rede de dois quilômetros de extensão.

A Sabesp destinou R$ 400 mil para concluir a obra, que foi iniciada em março deste ano. Os recursos integram o conjunto de investimentos que deverá alcançar aproximadamente R$ 11 milhões para esta localidade do município, incluindo não só as ações voltadas à infraestrutura de abastecimento de água como também de coleta de esgoto.

Todas as atividades estão inseridas no plano de metas da empresa, que pretende garantir a universalização destes serviços até 2029. Para que o objetivo seja alcançado, já foi iniciado, inclusive, um censo na área rural do município, onde serão coletadas informações gerais que contemplem especialmente à necessidade de intervenções relacionadas ao saneamento.

O secretário afirmou que as obras estruturais conduzidas pela pasta estão garantindo mais qualidade de vida aos moradores. “É uma grande satisfação poder ver a implementação de projetos que aumentam substancialmente a oferta de serviços aos munícipes. Por isso, nos empenhamos em viabilizar o abastecimento de água para nossa população, como o prolongamento da rede para cada vez mais residências”, declarou.

Por sua vez, o prefeito pontuou que a administração municipal busca olhar para cada localidade de Suzano com a atenção devida, mobilizando os esforços necessários para garantir mais dignidade à população. “Fazemos questão de acompanhar de perto os avanços proporcionados pelo trabalho que tem sido feito em prol de nossa cidade. Os moradores mereciam essa conquista e agora poderão desfrutar deste serviço, que tanto vai impactar de forma positiva na rotina de todos”, enfatizou o chefe do Poder Executivo suzanense.

Por parte da Sabesp, também estiveram no núcleo Jardim Brasil II, o gerente do departamento comercial, Leonardi Camargo; a gerente de Manutenção, Jocelma Gonçalves; a gerente de departamento de Manutenção, Elis Regina Jesus; e o gerente de Operação, Alexandre Marques.