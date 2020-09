Política Lilian Diniz desiste de candidatura para apoiar Jorginho Romanos do DEM Convenção do PV ocorreu na quarta-feira (16), via internet

Por de Suzano 17 SET 2020 - 16h20

Lilian Diniz desiste de candidatura para apoiar Jorginho Romanos do DEM Foto: Divulgação O Partido Verde de Suzano (PV) desistiu de lançar a coach em relacionamentos Lilian Diniz como candidata a prefeita da cidade. Ela foi a única mulher a entrar na lista de pré-candidatos da cidade. O PV apoiará a União Democrática Suzano (UDS), que lançou Jorginho Romanos (DEM) como candidato no pleito deste ano. A convenção do PV ocorreu na manhã desta quarta-feira (16), via internet. A coach informou que a decisão de apoiar a UDS foi tomada em grupo e que o partido quer um “espaço verdadeiro” para levar propostas em prol da população suzanense. “Eu era pré-candidata, mas conversamos com o grupo e entendemos que o processo eleitoral engloba várias coisas. Quando a gente lança candidatura, pensa na vitória. Mas tenho o grupo muito em mim. Neste momento, percebemos que, por ser uma eleição atípica por conta da pandemia, seria mais importante apoiar a União Democrática”, explicou Lilian.

Leia Também