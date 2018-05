Liminar garante combustível para carros oficiais em Suzano

Os carros oficiais da Prefeitura de Suzano, viaturas dos bombeiros, Samu e da polícia começaram a ser reabastecidos nesta segunda-feira (28) por conta da liminar expedida pela Justiça. A decisão é para que os postos forneçam combustível ao Poder Público para garantir os serviços essenciais. O DS esteve em um posto de combustível na Rua Expedicionário Abílio Fernandes com Rua Baruel e verificou carros oficiais da Prefeitura sendo abastecidos.

A medida judicial visa garantir o funcionamento dos serviços essenciais de Suzano, permitindo o abastecimento dos veículos oficiais, como ambulâncias, transporte escolar, ônibus, caminhões de coleta de lixo, viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM), bem como da frota que executa os trabalhos de limpeza urbana.

A Prefeitura informou que não é contra a greve dos caminhoneiros, respeitando os princípios que norteiam esta histórica paralisação. Com a liminar obtida no último domingo (27) para a garantia do fornecimento de combustível aos veículos que prestam serviços públicos, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) voltam a realizar exames laboratoriais.

A falta de combustível, impacto da greve dos caminhoneiros que chega hoje no 9º dia da paralisação, afetou os exames laboratoriais das UBSs da cidade que tiveram que ser cancelados nesta segunda-feira (28).

Pronto-socorro

Segundo a Prefeitura, o atendimento nos Prontos Socorro (PS) não foi afetado pela greve. "Desde as 8 horas desta segunda, todos os transportes ambulatoriais já estão regularizados e para amanhã todos os serviços da Saúde continuarão normalizados, inclusive com a retomada dos exames laboratoriais nas UBS's. Não há desabastecimento de medicamentos ou insumos nas unidades de saúde e as consultas seguem normais".

A Prefeitura informou que o fornecedor, responsável pela concessão de combustíveis aos veículos oficiais, realiza o atendimento de maneira separada ao varejo. "Por esse motivo, mesmo que haja oferta reduzida para veículos particulares na maioria dos postos da cidade, o reabastecimento é garantido por meio desta liminar aos veículos públicos utilizados nos serviços essenciais", explica.