Linhas de ônibus de Suzano recebem reforço neste domingo por causa das eleições

A exemplo do primeiro turno das eleições, Suzano terá neste domingo (28) reforço no número de ônibus nas linhas municipais. Segundo a Radial Transportes, o reforço será entre 8 e 16 horas. A empresa vai acrescentar 8% na frota e reduzir os intervalos para auxiliar no fluxo dos eleitores.

Atualmente, a frota geral de Suzano é de 124 coletivos, sendo dez carros de reserva. Segundo a Radial, no domingo, funciona normalmente com 45 carros com mais quatro, totalizando 49. As linhas beneficiadas são 02 Miguel Badra/Colorado; 04 Vila Barros/São José; 20 Colorado/Suzanopolis e 06 Terminal/Jd. Varan.

No primeiro turno, os ônibus municipais da região sofreram alterações nos horários para facilitar o deslocamento dos eleitores aos colégios eleitorais. Os ônibus municipais de Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Poá funcionaram com um acréscimo de 10% na frota de domingo. Os intervalos entre os horários também serão menores em todas as linhas de ônibus.

Os ônibus intermunicipais não tiveram mudanças no horário e funcionaram com o horário de domingo.

Já os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão funcionar no horário normal de domingo, das 4 horas a meia-noite.