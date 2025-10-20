Liquida Suzano Autos continua neste final de semana com grande movimentação no Max Feffer

O Liquida Suzano Autos continua neste final de semana com forte participação do público no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). A 9ª edição do feirão de veículos, promovida pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, segue até este domingo (19/10), sempre das 9 às 20 horas.
Durante o dia, o evento manteve o ritmo de sucesso iniciado na quinta-feira (16/10) e já consolidado no segundo dia, reunindo centenas de consumidores em busca de veículos novos e seminovos. Com condições especiais de pagamento e preços diferenciados, muitos visitantes estão realizando negócios e conquistando o sonho do carro próprio, além de aproveitarem o espaço de convivência e a praça de alimentação com opções para toda a família.
Entre os lojistas participantes estão TDM Multimarcas, Tico Multimarcas, Gomes Automóveis, JME Veículos, Super Class Multimarcas, E7 Veículos, Paganni Multimarcas, Like Automóveis, Zero a Cem Multimarcas, Sidicar Multimarcas, VS+ Car Multimarcas, NGL Veículos, RD Motors, One VIP Premium e Black Motors. A gastronomia do evento fica por conta dos food trucks Pastéis Toia, Espetos Premium e Delícia da Rose.
Segundo o presidente da ACE Suzano, Rodrigo Guarizo, o evento tem sido um marco para lojistas e consumidores. “O Liquida Suzano Autos está sendo um sucesso, com muitos negócios realizados e famílias que já saíram daqui de carro novo. Amanhã é o último dia e reforçamos o convite para que todos os suzanenses venham conhecer as ofertas e prestigiar o nosso comércio local”, destacou.