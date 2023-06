Liquida Suzano Autos segue durante todo o final de semana no Parque Max Feffer

O Liquida Suzano Autos, promovido pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, começou nesta quinta-feira (15/06) e vai até o próximo domingo (18/06) com muita variedade e oportunidade no comércio automobilístico. O evento sediado no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) tem entrada gratuita, das 9 às 20 horas, contando ainda com opções gastronômicas e área de serviços exclusivos.



O primeiro dia da ação, organizada com apoio da Prefeitura de Suzano e da MP Feiras & Eventos, reuniu dezenas de visitantes e lojistas do setor. A atividade faz parte do movimento “Compre em Suzano”, promovido pela ACE, com o objetivo de conferir aos interessados a chance de obter condições diferenciadas para a aquisição do veículo próprio.



De acordo com o presidente da entidade, Rodrigo Guarizo, as possibilidades de negociação oferecidas pelos comerciantes tornam o feirão uma ótima oportunidade para o carro novo. "Hoje foi apenas o primeiro dia e, ao longo do final de semana, esperamos receber milhares de visitantes conferindo as oportunidades disponíveis. Ao todo, contamos com 16 lojistas do segmento, garantindo um bom negócio aos clientes", explica.



As concessionárias participantes do evento são: Bravo Veículos, Pop Car Multimarcas, Villas Multimarcas, Tim Tim Multimarcas, Opção Veículos, Tico Multimarcas, TDM Multimarcas, Zoio Car, Figueira Veículos, 14.80 Multimarcas, JME Veículos, D+ Multimarcas, Monaco Multimarcas, Prime Car, One Vip Premium e Like Automóveis. Cada uma delas está disponibilizando preços exclusivos e outras condições especiais por meio desta parceria com a ACE.



Além da venda de veículos, a ação oferece uma área de serviços na qual o "Banco BV", a "Bem Protege Seguros", a "Cia. Centro de Inspeção Automotiva" e a “Despachante Baruel” estão com equipes de plantão para tirar dúvidas e oferecer condições especiais em empréstimos, seguros e vistorias veiculares, ao passo que marcas como a "Pastéis Toia" e o "Espetos Premium" estão atendendo o público por meio de food-trucks posicionados no local.



Guarizo ressalta o orgulho em desenvolver mais uma edição deste importante projeto voltado ao empreendedorismo automotivo. “Esta feira é um evento tradicional, que dá bastante visibilidade aos comerciantes. Além disso, é uma ação empresarial que visa fortalecer e fomentar a economia local. Esperamos garantir um retorno grandioso a este setor do comércio suzanense”, completou Guarizo.