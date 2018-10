Lista de espera por moradia em Suzano conta com 4,2 mil nomes

Suzano conta, atualmente, com 4.270 moradores na lista de espera por uma moradia. O documento é composto por candidatos a programas habitacionais inscritos entre 2009 e 2016, e que passou por atualizações junto ao Ministério Público e os movimentos de moradia.

As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

Cerca de 1,3 mil unidades habitacionais foram sorteadas no fim de agosto de 2017, em ato realizado no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão. De acordo com a pasta, a entrega das unidades terá início em breve, mediante o término da construção dos empreendimentos.

Atualmente, o município conta com a construção de 2,2 mil unidades, destinadas às famílias contempladas pelo sorteio realizado em agosto, para famílias que participaram de outros sorteios no passado, além da reserva destinada para moradores em áreas de risco.

Além disso, a Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação afirmou que vem trabalhando em conjunto com o Conselho Municipal de Habitação (CMH) para melhor atender às demandas dos moradores que se encontram inscritos nos cadastros de programas habitacionais. Neste momento, o Cadastro Habitacional da cidade não está aberto.