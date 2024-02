Lista tem Suzano, Mogi e Itaquá entre os 50 com mais geração de vagas em SP

Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba estão na lista do Estado de São Paulo dos 50 municípios com mais geração de empregos em 2023.

Os dados, divulgados na terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego e compilados mensalmente em São Paulo pela Fundação Seade, se referem ao fechamento do ano do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O Estado de São Paulo teve o maior saldo de vagas formais entre as 27 Unidades Federativas no ano passado. Foram gerados em 390.719 postos com carteira assinada, mais que o dobro do saldo dos estados que vêm em segundo e terceiro lugar: Rio de Janeiro (160.570 postos) e Minas Gerais (140.836 postos).

“São Paulo mais uma vez é o responsável por alavancar os empregos no país. Isso é o resultado do fortalecimento da economia em todos os setores em 2023. É mais geração de renda e mais oportunidades para os paulistas. Isso nos mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o governador, Tarcísio de Freitas, em entrevista ao portal do governo.

Esse resultado positivo do Estado de São Paulo vem da diferença entre as 7.189.138 admissões e 6.798.419 desligamentos.

O País teve saldo de 1.483.598 postos de trabalho, resultado de 23.257.812 admissões e 21.774.214 desligamentos. Assim, o Estado de São Paulo foi responsável por criar 26,3% das vagas em 2023.

Além disso, o Estado de São Paulo registrou o maior salário médio de admissão entre as regiões e as Unidade da Federação no acumulado de janeiro a dezembro de 2023: R$ 2.329,68. No Sudeste, que teve o maior salário médio em 2023 entre as 5 regiões, o valor ficou em R$ 2.186,63. A média no país foi de R$ 2.037,94.