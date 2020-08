Live com o maestro João Carlos Martins comemora aniversário do projeto ‘A Música Venceu’ em escola de Suzano

A Clariant – empresa internacional de especialidades químicas – realizará no dia 3 de setembro, às 20h, uma live em comemoração ao seu aniversário de 25 anos e aos 10 anos de parceria com a Fundação Bachiana no projeto “A Música Venceu”, realizado na EE Jussara Feitosa Domschke, em Suzano. Idealizado pelo maestro João Carlos Martins, o projeto tem o objetivo de promover, por meio da educação musical, a democratização da cultura e a inclusão social. Essa iniciativa, patrocinada pela Clariant e, mais recentemente, pela Clariant Foundation, já beneficiou nos últimos anos cerca de 1.000 crianças e jovens. A live será um concerto da Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, conduzida pelo maestro João Carlos Martins.

O projeto “A Música Venceu” oferece aos alunos da EE Jussara e jovens da comunidade local aulas de violino, violoncelo, viola, percussão e canto/coral. Todos os anos, a Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP, sob a regência do maestro João Carlos Martins, com participação especial dos estudantes de música, realiza um espetáculo nas instalações da escola aberto aos familiares e moradores da região. Na edição desse ano, o tradicional concerto será organizado de forma virtual, com vídeos dos alunos exibidos durante a programação.

A live será transmitida nos canais YouTube e Facebook do maestro João Carlos Martins e da Clariant. O programa incluirá um repertório eclético, que combina o popular e o erudito. O concerto online seguirá todas as recomendações de distanciamento social e medidas preventivas à disseminação da Covid-19.

Serviço

Quando: Quinta-feira (3/9), às 20h. Onde: Transmissão ao vivo pelo Youtube e Facebook do maestro João Carlos Martins e da Clariant. Classificação: Livre