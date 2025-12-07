Livro de ex-secretário traz discussões ligadas à tragédia do Raul Brasil

O livro “Raul Brasil para além dos muros”, escrito pelo professor e ex-secretário de Educação de Suzano, Leandro Bassini, traz discussões de diversos assuntos ligados à tragédia da Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano. Bassini participou do DS Entrevista no fim de outubro.

O caso aconteceu no dia 13 de março de 2019 e deixou dez mortos, entre alunos, funcionários e os autores do crime. Outros 11 alunos ficaram feridos.

A ideia, de acordo com Bassini, é fazer uma reflexão sobre assuntos que causam a violência. O livro é uma ficção, com personagens criados pelo autor, mas que vivem no momento real da tragédia.

“Eu trago o fato em si, mas não descrevo a tragédia o tempo todo no livro. A história que se dá no ataque se faz com personagens que eu criei. Vou colocando personagens que vão discutindo questões como racismo, bullying, polarização política, violência, discurso de ódio, jogos virtuais, abandono, descaso, influência das redes sociais. O papel de cada um desses temas no contexto de violência”, disse.

Na visão de Bassini, a violência ocorrida na escola de Suzano não está dentro da unidade escolar, mas sim em toda a sociedade. “Está para além dos muros, tem causas que podemos verificar em toda a sociedade. Poderia ter acontecido em qualquer outro lugar, mas aconteceu no Raul Brasil”, continuou.

Tragédias como a do Raul Brasil acabam com a sensação de segurança que as escolas traziam às famílias, de acordo com Bassini.

“Esses ataques têm crescido de forma assustadora. A escola sempre é considerada uma terra segura, quando falamos em escola você fica seguro, fica em paz. Quando acontece um evento desse em uma escola, todos os paradigmas da concepção de escola são destroçados. A quebra de um conceito de segurança abala todos da Educação e toda a sociedade de uma maneira geral”, disse.

O autor da obra ainda falou sobre a representatividade de uma imagem antiga da escola, onde não existia um alto muro para segurança. “Considero especial uma foto do Raul Brasil antigo, lá nos anos 1960, que tinha apenas uma mureta, não tinha muro. As crianças até se sentavam para descansar antes da aula. Depois veio um muro de mais de 2 metros, que depois da tragédia se tornou um grande mural, onde as crianças desenharam, onde artistas plásticos fizeram apelos à paz”.

Bassini finalizou falando sobre a sua ligação com a escola, onde estudou e trabalhou. “Sou filho do Raul Brasil. Fiz pré-escola, estudei até a 8ª série. Voltei mais tarde como professor e depois coordenador. Minha mãe e minha tia também foram professoras, todos meus irmãos estudaram ali. Estou muito vinculado à história da escola”.

O livro “Raul Brasil para além dos muros” pode ser adquirido por meio de sites de compra, como Amazon e Mercado Livre.