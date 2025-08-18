Livro de jornalista suzanense está na programação do aniversário da Casa da Democracia

O livro “Mulher, cultura e sociedade: o poder da feminilidade”, da jornalista suzanense Giss Zarbietti será tema de uma roda de conversa na programação do aniversário de dois anos do Espaço Cultural Casa da Democracia, em Caraguatatuba (Rua Rodrigues Alves, nº 123, no bairro Aruan). A atividade será realizada no sábado (23 de agosto), como parte das comemorações do aniversário de dois anos do local.

Com o tema “O poder da feminilidade: caminhos para uma democracia representativa”, a autora apresentará experiências que mostram como a equidade de gênero favorece a consolidação das estruturas democráticas. Essas demonstrações constam em seu livro lançado em março deste ano, que também condensa ideias acerca dos mecanismos para superar as contradições que ameaçam o protagonismo feminino e aprofundam desigualdades como um todo.

Segundo a jornalista, que também é professora e especialista em educomunicação, não há como falar em democracia sem valorizar as mulheres e o jornalismo profissional e independente, temas que permeiam toda sua trajetória:

“Ter mulheres, negros, indígenas e a população LGBTQIAP+ em postos de protagonismo e poder política não significa que temos representatividade. É por isso que hoje nossa democracia é tão atacada e ameaçada, pois acaba sendo muito mais representada que representativa. Precisamos valorizar a diversidade e para isso é fundamental construir uma representatividade com pessoas capazes de influenciar na agenda progressista de direitos”, diz.

Inaugurada no dia 5 de agosto de 2023 com o propósito de se tornar um local de encontros e diálogos para a cultura e a resistência, a Casa da Democracia de Caraguatatuba completa dois anos em 2025 num momento em que é emergente reafirmar a luta ao enfrentamento às forças antidemocráticas.

Agenda

Após esta atividade do dia 23 de agosto na Casa da Democracia de Caraguá, a autora participará da 4ª edição do “Mulheres Periféricas” no dia 30 de agosto, a partir das 14 horas, na Casa Beija Flor (Av. Rio de Janeiro, 200, Parque Suzano), com a roda de conversa “O poder da feminilidade”. No dia 6 de setembro será a vez da Escola de Cidadania José de Souza Candido (Av. Francisco Rodrigues Filho, 248, Mogilar em Mogi das Cruzes) receber a convidada com a temática “Mulher, sociedade e política: a cultura no centro do protagonismo”.

