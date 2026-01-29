Livro revela os bastidores da vida em condomínio e o desafio da implantação

Será lançado em março o livro “Viver e Trabalhar em Condomínios – Um guia prático e sensível sobre o ambiente condominial”, do jornalista Roberto Viegas, publicado pelo selo Actual da Editora Alta Books. A obra mergulha nos bastidores da vida em condomínio, com foco especial na fase mais crítica e decisiva: a implantação, quando os empreendimentos são concluídos e entregues aos clientes.

Em fase de pré-lançamento, o conteúdo para Kindle já está disponível na Amazon (Viver e trabalhar em condomínio: um guia prático e sensível sobre o ambiente condominial | Amazon.com.br) e as encomendas e reservas da versão impressa podem ser feitas com a Editora Alta Books (Viver e trabalhar em condomínio – Editora Alta Books).

Em um país onde o morar vertical se tornou regra nas grandes e médias cidades, o livro lança luz sobre um momento pouco compreendido, mas essencial para o sucesso de qualquer empreendimento imobiliário: a transição entre a obra e a vida em comunidade. É nesse intervalo — repleto de expectativas, conflitos e decisões estruturantes — que se define o futuro da convivência condominial.

Viegas mostra que a implantação de um condomínio vai muito além da entrega das chaves. Trata-se de um processo complexo, que exige articulação entre incorporadoras, construtoras, administradoras e síndicos. É nesse momento que se testam as promessas feitas na planta, se estabelecem as primeiras regras de convivência e se enfrentam os primeiros desafios operacionais — tudo isso em meio à ansiedade de moradores que sonham com um novo lar.

O autor alerta: quando essa fase é negligenciada, o conceito do empreendimento pode se perder, gerando frustrações, conflitos e desvalorização do imóvel. Por isso, defende a importância de treinamentos, manuais de operação, comunicação clara e, sobretudo, de síndicos preparados para liderar com empatia e firmeza.

Com linguagem acessível e exemplos reais, o livro também discute os dilemas da convivência em espaços compartilhados, os conflitos de interesses em empreendimentos multiuso e a crescente judicialização das relações condominiais. Tudo isso com a autoridade de quem conhece o tema por dentro: Roberto Viegas atuou por 25 anos no setor, tendo participado da implantação de 208 condomínios em 30 cidades de 10 estados brasileiros.

Jornalista que iniciou sua carreira em Mogi das Cruzes, na Rádio e jornal Diário de Mogi, teve passagem marcante pelas rádios Globo e Excelsior (atual CBN), Viegas também foi assessor de imprensa do governador paulista Luiz Antonio Fleury Filho, do ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, jornalista Nelo Rodolfo, e do ex-prefeito de Mogi das Cruzes Junji Abe. Também foi assessor imprensa de grandes empresas, acumulando experiência nas áreas política, econômica, institucional e de gestão de crises.

No mercado imobiliário, foi diretor de Assuntos Corporativos de uma incorporadora, onde liderou o relacionamento com clientes e com a comunidade. Atualmente é consultor de incorporadoras e construtoras, palestrante e colunista do Portal SíndicoNet.

“Viver e Trabalhar em Condomínios”, que tem prefácio do advogado Marcio Rachkorsky — um dos maiores especialistas em direito condominial do Brasil —, é leitura obrigatória para síndicos, administradoras, investidores, moradores e todos que desejam entender — e melhorar — a vida em comunidades verticais que se espalham pelas cidades. Afinal, como lembra o autor, o verdadeiro desafio não é apenas morar em condomínio, mas construir, juntos, um espaço de bem comum.

Serviço

Em fase de pré-lançamento, o conteúdo do livro para Kindle já está disponível na Amazon (Viver e trabalhar em condomínio: um guia prático e sensível sobre o ambiente condominial | Amazon.com.br) e as encomendas e reservas da versão impressa podem ser feitas com a editora (Viver e trabalhar em condomínio – Editora Alta Books).