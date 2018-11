Lixo acumulado volta a incomodar moradores da Vila Amorim

Moradores da Vila Amorim reclamam do lixo que, constantemente, fica acumulado em algumas Ruas do bairro. O DS foi o local verificar a situação e constatou descarte irregular em três pontos das Ruas Shiojiro Mukai, Taiaçupeba, Euclides Damiani e Avenida Brasília.

De acordo com alguns moradores, o problema existe há meses nos locais. Mesmo com a coleta seletiva em dia, na manhã seguinte o problema persiste. "Eu acredito que sejam os carroceiros. Eles devem passar a noite pelo bairro e acabam descartando algumas coisas pelo caminho", conta o vendedor Rodrigo Torres, de 21 anos. "Sempre limpamos aqui em frente à loja. Mas no dia seguinte sempre tem lixo novamente. Ou são os próprios moradores ou são os carroceiros", explica.

Os tipos de entulhos mais encontrados são restos de móveis, roupas e descarte de material de construção. Lixo queimando também foi encontrado. Na Avenida Gov. Mário Covas Junior, a Marginal do Una, com a Rua Alberto José da Costa, um colchão e resto de móveis foram vistos.

"Os carroceiros estão largando pelo bairro. As pessoas pagam para eles retirar as coisas de casa, como móveis, e eles acabam descartando nas vias", conta o aposentado Carlos Alberto, de 53 anos. A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos informa que o bairro foi incluído no cronograma de ações das equipes de limpeza. "Esse trabalho de retirada de descartes irregulares é feito constantemente em diversos pontos do município - inclusive o serviço já foi realizado na Vila Amorim, mas a prática voltou a ocorrer", garante a pasta.

"Não sei ao certo quem deixa essa sujeira para trás, só sei que isso sempre acontece a noite, depois que a pioneira já passou. Isso sempre existiu por aqui, são pessoas que não têm educação que fazem isso", conta o comerciante Fernando Hoyosida, de 53 anos.

A Prefeitura ainda orienta aos residentes do bairro a denunciarem os descartes. As denuncias serão feitas ao Departamento de Fiscalização de Posturas através do telefone é 4745-2046. "As secretarias de Meio Ambiente e Manutenção e Serviços Urbanos atuam junto às empresas de transporte de resíduos da construção civil para que as mesmas se cadastrem e atuem de maneira regular no município. Quem não cumprir as normas, pode ser autuado", explica a pasta.