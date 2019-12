Locais das provas do 2º dia do concurso público já podem ser consultados

Os candidatos que prestarão o concurso público da Prefeitura de Suzano no segundo dia de provas, neste domingo (15), já podem conferir os locais definidos para aplicação. A logística do certame deve seguir os mesmos moldes da semana passada. Os candidatos podem fazer a consulta nos sites da administração municipal, acessando o item “Concursos Públicos”, e do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br), entidade responsável pela realização.



Desta vez, 16.057 pessoas prestarão as provas para 47 funções na prefeitura suzanense. Pela manhã, às 8 horas, serão os concorrentes aos cargos de Analista Ambiental, Analista de Suporte, Analista em Gestão Orçamentária e Financeira, Borracheiro, Carpinteiro, Desenhista Projetista, Eletricista de Veículos, Encanador, Mecânico de Manutenção, Operador de Asfalto, Operador de Máquinas Pesadas, Pintor, Procurador Jurídico (somente prova discursiva), Sepultador, Soldador, Técnico Agrícola, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Suprimentos e Topógrafo.

Já à tarde, às 14 horas, prestarão o concurso aqueles disputam as vagas de Agente de Gestão Administrativa, Agente Fiscal Patrimonial, Almoxarife, Analista de Sistemas, Arquiteto, Auxiliar de Topógrafo, Bibliotecário, Contador, Educador Social, Eletricista, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro Florestal, Fisioterapeuta, Gestor Ambiental, Jornalista, Médico Ginecologista 10h, Médico Ginecologista 20h, Médico Neurologista 20h, Médico Pediatra Plantonista 24h, Médico Psiquiatra Infantil, Médico Veterinário 20h, Monitor de Atividades Esportivas, Lazer e Recreação, Operador de Máquinas Leves, Pedreiro e Psicólogo Social.

Vale lembrar que o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 60 minutos do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do cartão de confirmação de inscrição e do documento de identidade original. A duração será de três horas para os cargos de nível fundamental e de quatro para as funções de níveis médio, médio técnico e superior. Outras informações podem ser obtidas com a Central de Atendimento ao Candidato do Instituto Consulplan, por meio do telefone 0800 283 4628 ou pelo e-mail atendimento@institutoconsulplan.org.br.

Desde segunda-feira (9), os candidatos que prestaram o concurso público no primeiro dia de provas podem consultar os gabaritos preliminares. Os resultados das questões também estão disponíveis nos sites da Prefeitura de Suzano e do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br).

Horários do 2º dia de concurso público

15 de dezembro de 2019 (domingo)

• Manhã/8 horas: Analista Ambiental, Analista de Suporte, Analista em Gestão Orçamentária e Financeira, Borracheiro, Carpinteiro, Desenhista Projetista, Eletricista de Veículos, Encanador, Mecânico de Manutenção, Operador de Asfalto, Operador de Máquinas Pesadas, Pintor, Procurador Jurídico (somente prova discursiva), Sepultador, Soldador, Técnico Agrícola, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Suprimentos e Topógrafo.

• Tarde/14 horas: Agente de Gestão Administrativa, Agente Fiscal Patrimonial, Almoxarife, Analista de Sistemas, Arquiteto, Auxiliar de Topógrafo, Bibliotecário, Contador, Educador Social, Eletricista, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro de Tráfego, Engenheiro Florestal, Fisioterapeuta, Gestor Ambiental, Jornalista, Médico Ginecologista 10h, Médico Ginecologista 20h, Médico Neurologista 20h, Médico Pediatra Plantonista 24h, Médico Psiquiatra Infantil, Médico Veterinário 20h, Monitor de Atividades Esportivas, Lazer e Recreação, Operador de Máquinas Leves, Pedreiro e Psicólogo Social.