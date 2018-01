Locais das provas do vestibular da Univesp em Suzano estão definidos

Os locais das provas do processo seletivo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) em Suzano já estão definidos. O vestibular será aplicado em três escolas estaduais e os candidatos já podem consultar onde farão o exame no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br/uvsp1703), responsável pela seleção. Ao todo, 1.379 pessoas se inscreveram no município para disputar as 200 vagas disponíveis em quatro cursos.

As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro (domingo), às 14 horas, nas seguintes unidades: Escola Estadual Professor Joviano Satler de Lima, na rua Bernardo José Pereira Sobrinho, 401, Jardim Cacique; Escola Estadual Dr. Aniz Fadul, na rua Benedito José Rangel, 95, Vila Rica, distrito de Palmeiras; e Escola Estadual Batista Renzi, na rua Concórdia, 44, Vila São Francisco.

As informações sobre locais e salas podem ser consultadas no site www.vunesp.com.br/uvsp1703, na área do candidato, link “Local de prova”, ou então pela central de teleatendimento Disque Vunesp, no (11) 3874-6300.

No dia, o candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta, lápis preto e borracha, bem como apresentar um documento de identidade (original). Os portões das escolas serão abertos às 13 horas e fechados às 14 horas. O exame terá duas partes: uma redação e uma prova com 60 questões de múltipla escolha (Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática). A duração será de quatro horas.

O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 10 horas de 22 de janeiro (segunda-feira), também no site www.vunesp.com.br/uvsp1703. O prazo para recursos será de dois dias úteis, contados da divulgação, ou seja, até as 23h59 de 23 de janeiro (terça-feira). A solicitação também deve ser feita pelo site da Vunesp. A lista de classificação geral será divulgada em 14 de fevereiro (quarta-feira), após as 14 horas. Já a matrícula presencial deverá ser feita nos dias 15, 16 e 19 de fevereiro (quinta, sexta e segunda-feira).

Cursos

Suzano teve 1.379 inscritos para 200 vagas disponíveis, sendo 50 em cada um dos quatro cursos. Pedagogia é o que tem maior procura. Foram 515 inscrições, o que resultou em uma relação de 10,30 candidatos por vaga. Em seguida aparece Tecnólogo em Gestão Pública. Este curso teve 343 inscritos e a disputa será de 6,86 candidatos por vaga. Engenharia da Produção (272 inscrições) e Engenharia de Computação (249) vêm logo depois. A relação de candidatos por vaga no processo seletivo para estes dois cursos é de 5,44 e 4,98, respectivamente.

As disciplinas serão ofertadas na modalidade de ensino a distância, no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Também haverá aulas presenciais, que ocorrerão no polo da Univesp instalado na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro. Lá foram montados pela Prefeitura de Suzano um laboratório e uma sala com 50 computadores, que serão utilizados em dias diferentes pelos alunos dos quatro cursos.

Locais das provas do vestibular da Univesp em Suzano

• Escola Estadual Professor Joviano Satler de Lima: rua Bernardo José Pereira Sobrinho, 401, Jardim Cacique

• Escola Estadual Dr. Aniz Fadul: rua Benedito José Rangel, 95, Vila Rica, distrito de Palmeiras

• Escola Estadual Batista Renzi: rua Concórdia, 44, Vila São Francisco

Cursos e candidatos inscritos

• Engenharia de Computação: 249 inscritos, 50 vagas, 4,98 candidatos por vaga

• Engenharia de Produção: 272 inscritos, 50 vagas, 5,44 candidatos por vaga

• Pedagogia: 515 inscritos, 50 vagas, 10,30 candidatos por vaga

• Tecnólogo em Gestão Pública: 343 inscritos, 50 vagas, 6,86 candidatos por vaga

Total em Suzano: 1.379 inscritos, 200 vagas