Lojas de Suzano abrem as portas durante o período de Carnaval

As lojas de Suzano abriram as portas para os clientes nesta segunda-feira (3) de Carnaval. O Sincomércio informou que a decisão de funcionamento durante o feriado deve considerar o perfil dos clientes e a estratégia para vendas. Dessa forma, algumas lojas podem não estar abertas.

O Carnaval é uma das datas mais movimentadas para diversos setores do comércio, especialmente em cidades como Suzano, onde a folia atrai moradores e visitantes. Porém, para os lojistas, surge a dúvida: abrir ou não abrir as portas na segunda e terça-feira de Carnaval?

O Sincomércio reforçou que a segunda-feira segue como dia normal de trabalho, enquanto a terça-feira de Carnaval é considerada ponto facultativo para o comércio. Caso a loja decida abrir na terça, é essencial seguir as regras trabalhistas e acordos firmados com os funcionários.

Além disso, aconselharam o varejo de acordo com as vantagens e os pontos de atenção para o funcionamento das lojas nesse período. De acordo com a nota, os pontos positivos incluem o fluxo de clientes, a concorrência reduzida e a estratégia de liquidações e promoções, que chamam a atenção da clientela.

Por outro lado, é necessário ter consciência dos pontos negativos. O funcionamento das lojas no feriado pode exigir pagamento de horas extras para funcionários. Sem mencionar que comércios mais técnicos ou especializados podem não ter grande movimento.

De acordo com o Sincomércio, o Carnaval pode ser uma excelente oportunidade para quem atua no setor de alimentação, lazer e serviços. Para o varejo, a abertura estratégica pode garantir boas vendas, especialmente na segunda-feira. O importante é planejar bem, comunicar os horários aos clientes e oferecer promoções para atrair o público.