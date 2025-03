Lojas de Suzano prejudicadas pelas quedas de energia podem procurar Procon

Durante as últimas semanas, alguns comércios de Suzano relataram diversas quedas na energia elétrica em suas lojas. Caso se sintam prejudicados, o Procon afirma que os lojistas podem acionar seu serviço para abrir uma reclamação.

De acordo com o Procon, para problemas com serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, eles possuem um tipo de procedimento específico. Esse seria o contato com as concessionárias de serviços públicos para que o problema seja sanado o quanto antes. Isso garante um serviço melhorado tanto para o comércio quanto para os demais.

No entanto, foi informado que não houve registro de reclamações sobre falta de energia até o momento. É possível entrar em contato com o Procon por meio dos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461, pelo e-mail procon@suzano.sp.gov.br ou pessoalmente, na rua Baruel, 126, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8 às 17 horas.

Como publicado no DS em 27 de fevereiro, os vereadores da Câmara Municipal estão insatisfeitos com o serviço da EDP na cidade. Ao DS, a companhia informou que reitera seu empenho em garantir um serviço com segurança e qualidade a todos seus clientes e se mantém à disposição do poder público municipal de Suzano para esclarecimentos sobre a sua atuação na cidade.