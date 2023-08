Lojas de Suzano têm altas vendas de eletrodomésticos em julho

As vendas de eletroeletrônicos da indústria para o varejo cresceram 13% no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). A expansão, no entanto, não foi suficiente para recuperar os patamares pré-pandemia, e a associação indica cautela para o setor.

A Lojas Cem do centro de Suzano, localizada na rua General Francisco Glicério, está com altas vendas nos eletrodomésticos no mês de julho.

De acordo com o assistente-gerente do estabelecimento, Luciano de Toledo Júnior, o ritmo de venda da loja é “constante” e o mês de julho está bem “principalmente na linha de eletrodomésticos”.

Em comparação ao mês de junho, ele não deu números, mas disse que as vendas estão parecidas, já que “o mês passado foi bom também”. Ele conta que os eletrodomésticos estão vendendo bem nesses meses.

Apesar das altas vendas de eletrodomésticos, Luciano afirma que esses itens não são o ‘carro-chefe’ da empresa. “O carro-chefe da loja ainda são os móveis”.

O resultado do crescimento pode ser uma sinalização da retomada da economia. Ainda é cedo, porém, para apostar na melhora, que vai depender dos números dos próximos meses, segundo especialistas.

HISTÓRICO

Embora os eletroeletrônicos tenham sido afetados pela pandemia da Covid-19, o mercado tem boas expectativas: segundo estudo realizado pela Mordor Intelligence, o setor de eletrodomésticos deve crescer 5% até 2027. Para aproveitar a tendência, é essencial que os varejistas adotem as tecnologias e as estratégias de venda mais eficientes.

Em 2022, o setor de eletroeletrônicos teve crescimento nominal de 4% - porém, descontando a inflação, houve queda de 2% no faturamento, de acordo com a Abinee (Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica). Além da inflação e da instabilidade econômica, a pandemia da Covid-19 impactou o mercado ao trazer instabilidade no fornecimento de peças.