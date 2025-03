Lojas do comércio de Suzano sofrem com quedas constantes de energia

O comércio de Suzano sofre com as constantes quedas de energia na região central. Os lojistas afirmam que a oscilação costuma não demorar, mas afeta o trabalho dos funcionários. Uma das lojas visitadas pelo DS relatou que precisam trocar as lâmpadas toda semana, pois estão queimando constantemente. A maioria está localizada nas Ruas Paraná, Baruel e outras do Centro.

A atendente Thaís Cristina do Auto Center Muniz conta sobre os prejuízos da loja. “Está acontecendo toda hora, ontem (27) mesmo caiu de novo, por uns dez minutos no mínimo. Aqui já queimou o elevador, as lâmpadas a gente tem que trocar toda semana, o bebedouro também foi, temos que pegar água na igreja agora. E quem vai pagar?”, perguntou.

Outros comércios felizmente não tiveram tantos prejuízos, mas até o funcionário Antônio Neto das Óticas Iracema, já viu a energia cair com menos de 1 semana de trabalho. “A gente inaugurou na segunda-feira (24) e eu já vi acontecer. Foi rápido, mas se acabar na hora de atender um cliente prejudica”, comentou.

As cozinhas possuem muitos aparelhos elétricos, portanto, sem energia os funcionários não podem trabalhar. “Na última quarta-feira (26) eu vi acontecer umas 3 ou 4 vezes. Costuma ser bem normal por aqui, mas se acontece eu fico sem a minha cozinha, porque o meu equipamento é todo elétrico”, disse a gerente Carla Melges, do Divino Café.

Na Pastelaria Erenito o problema é o mesmo. “Quando cai normalmente volta rápido, mas a gente tem que parar tudo. Se tiver suco ou caldo de cana não tem como fazer. Caso acabasse de vez a gente não teria como trabalhar”, relatou a funcionária Sofia Camargo.

Já na Casa de Doces Brasília a clientela tem paciência, mas isso não significa que os atendentes não precisam improvisar. “Tem acontecido bastante, principalmente durante temporais. Se a gente tem três dias em pelo menos um deles a energia cai. Normalmente leva de quinze a vinte minutos para voltar. Os clientes conseguem esperar, então não prejudica tanto, mas se a gente precisa pesar alguma coisa na hora tem que usar uma balança pequena a pilha ", comentou a lojista Yasmin Amorim.

EDP

O DS procurou a EDP. A empresa afirmou que reitera seu empenho em garantir um serviço com segurança e qualidade a todos seus clientes e se mantém à disposição do poder público municipal de Suzano para esclarecimentos sobre a sua atuação na cidade.

“Vale destacar que os efeitos das alterações climáticas no Alto Tietê têm provocado eventos cada vez mais intensos, que impactam diretamente as redes de distribuição de energia local. A chegada do verão deste ano veio acompanhada por uma forte onda de calor com tempestades severas, associadas a chuvas intensas, raios e fortes rajadas de vento. A passagem de tempestades como estas provocam ocorrências envolvendo, principalmente, queda de galhos, árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de reparo por conta da complexidade e elevam de forma expressiva o nível de criticidade da operação do sistema elétrico”. De acordo com a EDP, “para mitigar este impacto, desde novembro do ano passado, a empresa mantém em operação o Plano Verão 2024/2025. O planejamento estratégico inclui o reforço de novas equipes técnicas para mobilização em campo e no Centro de Operação Integrado (COI), além de equipes multidisciplinares. Em caso de necessidade, também é feita a migração de técnicos de outras regionais para áreas com maior impacto em dias de temporais”.

A companhia informou que atua com a parceria de órgão de previsão de clima para relatórios especializados, ampliando a eficácia da sua gestão operacional no atendimento aos clientes e realiza o gerenciamento da operação por meio do COI. A atuação é realizada em parceria com prefeituras e órgãos como Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para o melhor planejamento e execução de serviços preventivos e emergenciais.

“Entre as ações preventivas para reduzir o impacto das tempestades está a poda de vegetação em contato com a rede ao longo do ano. Foram executadas em 2024 mais de 9.400 podas de árvores em Suzano, além da limpeza de cerca de 5.400 m² de faixa de domínio. As ações de manutenção e melhorias seguem em andamento em 2025, incluindo a parceria com a Prefeitura Municipal com o "Dia D", focado na atuação conjunta de poda preventiva da vegetação com impacto na rede elétrica da cidade”.