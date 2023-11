'Lojinha do Bem' reabre nesta quinta com troca de panetones por roupas

A época mais festiva do ano se aproxima e, com ela, o sentimento de solidariedade em relação ao próximo se torna mais forte. Pensando nisso, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Suzano reabre nesta quinta-feira (30/11) a “Lojinha do Bem”, que desta vez pretende arrecadar panetones e chocotones às famílias em situação de vulnerabilidade social. Em troca, os moradores que doarem os tradicionais pães natalinos poderão retirar uma peça nova de roupa na sede do órgão municipal, que está localizada na rua Baruel, 501, na sala 224, das 8 às 16 horas.

Para que a substituição possa ser feita, os interessados devem doar quatro panetones ou chocotone, de 400 gramas cada, para retirar uma roupa. As peças de vestuário expostas na “Lojinha do Bem” são oriundas de doações da Opção Store, da Loja Donnana e da alfândega instalada no Aeroporto Internacional André Franco Montoro, em Guarulhos. Os alimentos serão entregues às entidades e associações assistidas pelo Fundo Social que, por sua vez, farão a distribuição às famílias.

A iniciativa segue até o dia 22 do mês que vem e deve movimentar um grande número de doações durante o período e contribuir para uma celebração ainda mais completa às famílias suzanenses, sem contar que o público que promover a doação irá reforçar e renovar ainda mais o guarda-roupa. Ou seja, a “Lojinha do Bem” é um projeto em que todos saem ganhando.

Para a presidente do Fundo Social de Suzano, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, é importante celebrar esta época do ano e participar da troca de presentes, entretanto, é fundamental exercitar o que o espírito de Natal mais almeja: ajudar a quem mais precisa. “Não podemos esquecer das pessoas em vulnerabilidade social e que precisam de ajuda, e é aí que as doações entram para contribuir com as festividades de fim de ano de nossa população. Espero que, mais uma vez, possamos externar este sentimento tão caro a todos nós, que é o da solidariedade, e ajudar a tornar a ceia de Natal ou de Ano-Novo ainda melhor”, destacou Larissa.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi também reforçou o pedido de doações em troca das peças de roupa. “Fico muito feliz quando colocamos em prática este tipo de evento que pode ajudar quem doa e quem recebe. Acredito que teremos um grande número de moradores participando, saindo com uma roupa nova e contribuindo com um fim de ano melhor para muitos suzanenses”, definiu o chefe do Poder Executivo.