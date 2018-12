Lojistas aumentam segurança para as vendas de fim de ano

O aumento no movimento dos comércios por causa das vendas de fim de ano, deixam os lojistas atentos na questão da segurança das lojas. Muitos adotam novas medidas de proteção para evitar roubos e furtos às mercadorias. Seguranças particulares e câmeras extras aumentam a sensação de proteção.

"Contratamos mais dois seguranças e com isso ficamos com quatro tomando conta da loja", afirma a gerente da loja de presentes Miamor, Cristina Ferreira, de 40 anos. "Também damos mais prioridades para as câmeras. Temos uma sala de monitoramento e ficamos de olho em tudo", diz.

Cristina ainda menciona os assaltos mais recorrentes que tendem a acontecer no local. "A maioria vem com a intenção do ato. É tudo planejado, eles vêm com uma sacola com fundo falso e praticam o ato", explica.

A gerente da loja de calçados Shoebiz, Cláudia Oliveira, de 42 anos, conta que a loja possui um sistema de monitoramento e uma equipe especializada que fica disponível para garantir a segurança dos funcionários e clientes. "A gente tenta proteger de todas as maneiras, mas sempre acontece alguma ocorrência, por isso, além do sistema de monitoramento, alertamos os funcionários, principalmente os mais novos, a como se portar diante de uma ameaça ou suspeita", explica.

Já Sandro da Silva, de 42 anos gerente da loja Marabraz, orienta aos clientes para tomarem cuidado com os aparelhos telefones à mostra. "Como trabalhamos com móveis, é bem difícil alguém entrar na loja durante o dia e levar alguma coisa. Por isso, nosso alerta é em relação aos nossos funcionários e clientes. Orientamos aos clientes a pagarem sempre em cartão e evitarem andar com quantias grandes de dinheiro", garante. Silva conta que a loja possui sistema completo de segurança, com alarmes e câmeras de monitoramento.

Além da segurança extra nas lojas, o Centro de Suzano conta com a Operação de Natal da Polícia Militar (PM) que, juntamente com a Guarda Civil Municipal (GCM) irá patrulhar a região central a fim de garantir bem estar aos cidadãos.