Lojistas têm expectativa de vender 10% a mais a partir do próximo final de semana

As vendas de final de ano no comércio do Centro de Suzano ainda estão tímidas. Porém, a expectativa dos lojistas é que o consumo aumente pelo menos 10% a partir do próximo final de semana quando os clientes recebem o último pagamento do ano. A Associação Comercial e Empresarial (ACE) prevê aumento de até 30%.

O gerente de uma loja de variedades, Laudo Koga, afirmou que a perspectiva de crescimento das vendas é baseada no consumo registrado no ano passado. "Agora está fraco, mas logo menos a tendência é aumentar", explicou.

Mesmo com o movimento fraco, clientes já procuram as lojas em busca de presentes mais baratos. Esse é o caso da micro-empreendedora Michele Rosa dos Santos. "Quanto menos sair do bolso é melhor. Até o momento, pelo o que pesquisei, o valor dos presentes estão razoáveis", enfatizou.

Pensando alto e prevendo um gasto médio de R$ 200 por cliente, o gerente de uma loja de roupas e calçados, Marcelo Batista de Jesus, disse que as vendas deste final de ano vão surpreender os comerciantes. De acordo com o presidente da ACE de Suzano, Neder Romanos, o aumento já está sendo sentido. "Temos expectativa de aumento sim”.