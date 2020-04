Lombadas são retiradas da avenida Jorge Bei Maluf em Suzano

A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana iniciou nesta semana a retirada de oito lombadas da avenida Jorge Bei Maluf, na Vila Theodoro, que liga Suzano a Mogi das Cruzes. A via ainda passa por serviços de tapa-buraco. Além disso, próximo dali, uma intervenção realizada na avenida João Batista Fitipaldi facilitou o acesso de motoristas ao Parque Maria Helena. Os trabalhos têm como objetivo levar maior fluidez no trânsito naquela região.

De acordo com o chefe da pasta, Claudinei Valdemar Galo, de onze lombadas existentes na avenida Jorge Bei Maluf, apenas três delas serão mantidas. Os pontos ainda passarão por uma recuperação de solo e depois receberão asfalto novo. Além disso, toda a via passa por tapa-buraco. Um equipamento de fiscalização eletrônica de velocidade também está sendo implantado. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até terça-feira (14/04).

“A intervenção é resultado de um estudo da secretaria que indicou que após a abertura da Avenida das Orquídeas, em Mogi das Cruzes, as lombadas perderam a sua principal função, que era a de controlar a velocidade dos motoristas, já que ali há um grande fluxo diário de veículos. Atualmente, elas atrasam a mobilidade”, explicou.



Acesso

Já na avenida Vereador João Batista Fitipaldi, no Parque Maria Helena, no início do mês de abril, foram instaladas novas sinalizações horizontais e verticais para melhorar o acesso dos condutores que vêm do viaduto Leon Feffer e precisam adentrar o bairro.

“No local havia um conflito muito grande entre os motoristas, causando transtornos e lentidão no trânsito. Sendo assim, instalamos balisadores para impedir a formação de fila dupla. Desta forma, o sentido do trânsito ficou mais organizado. Este trabalho teve um impacto bastante positivo, aprovado pela população”, completou Galo.