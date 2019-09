Maestro João Carlos Martins comemora 10 anos do projeto 'A Música Venceu'

A Escola Estadual Professora Jussara Feitosa Domschke recebeu neste sábado de manhã, 28, o maestro João Carlos Martins para celebrar a parceria de 10 anos do projeto 'A Música Venceu', idealizado por Martins, em parceria com a Clariant e Fundação Bachiana. O objetivo cooperação é o de promover a cultura, integração e inclusão social.

Durante a abertura do evento houve uma apresentação de alunos beneficiados pelo projeto. Depois, o maestro João Carlos e a Orquestra Bachiana Filarmônica seguiram com a programação. No repertório teve músicas clássicas e trilhas sonoras de filmes famosos, como Summer Nights (Grease), My Heart Will Go On (Titanic), A Pantera Cor-de-Rosa, Tico-Tico no Fubá, entre outras.

"É uma honra estar novamente aqui. Estamos celebrando dez anos de projeto e que, por sinal, está indo maravilhosamente bem. Se Deus quiser este projeto vai fazer história em São Paulo e em todo o Brasil", afirma o maestro, durante entrevista à imprensa.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), esteve presente no evento e destacou a importância da cidade em receber projetos como o 'A Música Venceu'.

"A importância do projeto é muito grande. O maestro João Carlos Martins é um símbolo da música nacional e internacional. É um grande herói. Sairão grandes artistas e, acima de tudo, grandes cidadãos por meio deste projeto", afirmou.

O chefe de Assuntos Regulatórios e de Sustentabilidade da Clariant, Paulo Itapura, diz que a Escola Jussara representa bem o papel da integração da sociedade, por meio do projeto.

"É um projeto de cidadania. Estamos comemorando dez anos e isso vêm impactando e fazendo diferença na vida das crianças e jovens envolvidos. Nos enche de alegria. Queremos fomentar esses valores na sociedade, é uma política da Clariant. E ao maestro João Carlos Martins, o nosso muito obrigado e profundo reconhecimento e agradecimento".