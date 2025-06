Magic City amplia estrutura com Naturé Resort e Vila Viking Germânia

O complexo de lazer Magic City, em Suzano, inaugurou nesta quarta-feira (25) o Naturé Resort, ala de hospedagem premium com 2 mil m² e mais de 50 quartos, e a Vila Viking Germânia, área temática com piscinas aquecidas. As novidades foram apresentadas em evento que reuniu autoridades e convidados e reforçam o processo contínuo de expansão do parque, que já planeja novas atrações para os próximos meses.

Durante o evento, os convidados foram guiados por grupos para conhecer de perto em uma visita exclusiva no Naturé Resort e vivenciar uma encenação com atores caracterizados como vikings, que desembarcaram de um navio cenográfico no Magic City. A apresentação contou a história da busca por um ingrediente mágico para a produção do chopp Viking Germânia, encerrando com um banquete temático na Vila Viking. A banda Vento Celta animou o público com músicas medievais.

Participaram da inauguração o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, o vice-prefeito Said Raful, o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, e a secretária-executiva de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Monica Samia. Influenciadores e parceiros também acompanharam a apresentação.

Detalhes

O Naturé Resort começou a operar em dezembro de 2024 em sistema de soft opening e ocupa uma área de 2.000 m² cercada por Mata Atlântica. A nova ala tem 56 apartamentos de 25 m² com sacada, acabamento premium e sistemas de sustentabilidade, como aquecimento solar, desenvolvido em parceria com a Heliotek, e uso de água de reuso nos banheiros. Um dos destaques é o quarto temático “O Quarto do Rei”, inspirado na cultura viking. A conectividade também é um diferencial do espaço, com cobertura Wi-Fi 6, que permite conexão mais rápida e estável.

Já a Vila Viking Germânia é uma área exclusiva para hóspedes do complexo. O espaço foi patrocinado pela Cervejaria Germânia. Inspirada na mitologia nórdica, a área conta com três piscinas aquecidas em até 40°C — que somam 700 mil litros de água, uma piscina com hidromassagem, bar molhado e um spray park. O ambiente é composto por elementos cenográficos como o martelo de Thor, trono viking, portal de entrada e histórias espalhadas por toda área. A estrutura também inclui banheiros acessíveis.

“A inauguração da Vila Viking Germânia marca o início de um novo capítulo na nossa parceria com o Magic City. Um passo importante que consolida um modelo de atuação voltado para a experiência e a imersão dos visitantes — algo que vai muito além do produto.”, conta Rogerio Ribeiro, diretor de operações especiais Germânia.

Expansão

O Magic City segue investindo em inovação e experiências inéditas para seus visitantes. Entre as novidades previstas para as próximas temporadas está a Milenium, a primeira montanha-russa aquática construída por um fabricante brasileiro, a Speed Kids Playgrounds. As obras estão em andamento e mais detalhes sobre a atração serão divulgados nas próximas semanas.

Segundo Diogo Sousa, diretor comercial e marketing do Magic City, a expansão com o Naturé Resort e a Vila Viking Germânia reforça o compromisso do complexo em unir lazer, natureza e sustentabilidade.

“Estamos vivendo um momento muito especial no Magic City, com inaugurações relevantes todos os anos. Nosso objetivo é manter esse ritmo de crescimento, sempre trazendo novidades que surpreendam o público. Acreditamos que inovar é essencial para fortalecer nosso papel como referência no setor e continuar encantando quem nos visita.”, comenta Diogo.

Magic City

Localizado em Suzano, a apenas 60 km de São Paulo, o Magic City é um dos maiores complexos de lazer do Brasil, com parque aquático, pousada, resort e ampla estrutura de lazer em meio à Mata Atlântica. O parque aquático conta com mais de 5,5 milhões de litros de água em piscinas, algumas cobertas e aquecidas, além de atrações para todas as idades, como tobogãs, simulador de ondas, rio lento, ofurôs e espaços infantis.

Germânia

Fundada em 1991 em Vinhedo (SP), a Cervejaria Germânia é referência nacional em chope e cerveja, reconhecida pela qualidade dos ingredientes, tradição e inovação em seus processos.