'Maio Amarelo' finaliza com defesa de vagas prioritárias em Suzano

A campanha “Maio Amarelo”, de conscientização sobre segurança no trânsito, foi encerrada em Suzano, no último sábado (31/05), com mais de 2 mil pessoas nas ruas que se mobilizaram para reforçar junto à população a importância de respeitar as vagas especiais destinadas às Pessoas com Deficiência (PCDs). A ação fechou uma série de atividades organizadas ao longo do mês, que contemplaram, a partir de trabalhos nas escolas e no Parque Municipal Max Feffer, aproximadamente 3,5 mil crianças, 240 adolescentes e dezenas de motoristas.

O evento final foi conduzido pelo secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo, com sua equipe do departamento de Educação para o Trânsito e apoio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (Cipa), contando com as presenças da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, do secretário municipal de Governo, Alex Santos, e do controlador geral do município, César Braga. O grupo ainda foi composto por PCDs e seus familiares, além de servidores públicos.

Os participantes partiram do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, no centro, e percorreram vias como as ruas Baruel e General Francisco Glicério. Durante a mobilização, todos os presentes ocuparam simbolicamente as vagas prioritárias para alertar sobre o uso indevido desses espaços.

O objetivo foi chamar a atenção dos munícipes para a conduta ilegal praticada por muitos motoristas ao estacionarem seus veículos em vagas exclusivas para pessoas com deficiência, sem portar a credencial que comprove tal condição, com a desculpa de estarem ocupando aquele espaço por um período curto.

Por isso, nas cadeiras de rodas estacionadas em vagas regulares, foram afixadas mensagens com os dizeres “É só um cafézinho”, “É rapidinho”, “Não vou demorar”, “Só um minutinho” e “Volto já”, frases costumeiramente usadas nas situações de desrespeito à lei. Pelo Código Brasileiro de Trânsito, fica expresso, no inciso XX do artigo 181, que tal conduta é considerada infração gravíssima, sujeita à penalidade de multa e remoção do veículo.

Prefeitura realizou ações ao longo das últimas semanas

A mobilização deste sábado integrou uma sequência de seis atividades especiais com o objetivo de trabalhar o tema da segurança no trânsito sob variados aspectos e com diferentes públicos.

Na última quinta-feira (29/05), as equipes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana estiveram na sede da EDP, no bairro Vila Nova Amorim, para discutir com 40 colaboradores da empresa os dados mundiais da segurança viária e chamar atenção para a alta taxa de mortes e ferimentos no trânsito ao redor do mundo. A ideia foi reforçar a necessidade de garantir um comportamento mais humano e mais calmo na vida cotidiana, como forma de promover uma convivência mais harmônica e segura no trânsito.

Também nessa data, ocorreu pelo segundo dia consecutivo, uma das atividades práticas que foram desenvolvidas no período. Na oportunidade, a campanha chegou à Escola Técnica (Etec) de Suzano, na Vila Urupês, onde foi instalado um simulador de impacto com o objetivo de proporcionar aos jovens uma experiência próxima daquela vivida no trânsito. Este instrumento foi apresentado a 240 estudantes, que tiveram a oportunidade de sentir o risco a que condutores e passageiros são submetidos quando não utilizam o cinto de segurança.

Por sua vez, na terça-feira da última semana (27/05), a equipe de Educação para o Trânsito esteve num empreendimento que está sendo implantado pela Construtora Patriani, na rua Nove de Julho, no Jardim Japão, onde dialogou com 70 funcionários sobre o comportamento seguro nas vias. Eles foram orientados sobre os procedimentos de segurança no trajeto de ida e volta ao local de trabalho, seja por qualquer meio de locomoção. A atividade reforçou os cuidados com ciclistas e alertou para a proibição de falar ao celular durante os trajetos.