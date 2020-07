Maioria das cidades tem a pior adesão à quarentena com isolamento inferior a 40%

A maioria das cidades da região tem índice de isolamento abaixo de 40%. Elas atingiram a pior adesão da quarentena. Apenas dois municípios estão acima desse percentual. É o que mostra o último levantamento realizado pelo Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP). De acordo com os dados disponibilizados, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes lideram o ranking da região, com 43% e 41%, respectivamente.

Em seguida, as cidades de Suzano e Poá aparecem com o mesmo índice, 39% da população. Em Arujá, a adesão ao isolamento foi de 38%, e em Ferraz de Vasconcelos 37%, menor índice registrado nas cidades da região. Em todo o Estado de São Paulo, o índice de isolamento atingido foi de 43%.

O levantamento é realizado com 104 cidades do Estado com mais de 70 mil habitantes, portanto não há dados disponibilizados dos demais municípios da região (Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel).

SIMI-SP

O Simi-SP é viabilizado por meio de uma parceria com as operadoras de celular, Vivo, Claro, Oi e TIM, através da Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) do Estado de São Paulo.

Dessa forma, o Estado realiza consulta de informações agregadas e anônimas sobre deslocamento nos municípios paulistas mapeados. O monitoramento é realizado diariamente, inclusive aos finais de semana. Para acompanhar os dados, basta acessar www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento.

Flexibilização da quarentena

Desde o dia 15 de julho, a região avançou para a fase amarela do Plano São Paulo, depois de cerca de 30 dias na fase laranja do plano. Com isso, bares, restaurantes, salões de beleza, clínicas de estética, academias e escolas de educação complementar estão reabertas. A mudança na classificação também oficializa o período de seis horas para o funcionamento do comércio de rua, shoppings e serviços.

Entre os critérios avaliados para a mudança de fase, estão a capacidade hospitalar (número de leitos de Covid-19 por 100 mil habitantes e ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para coronavírus) e a evolução da epidemia (número de casos, internações e óbitos).