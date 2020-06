Maioria das mortes por Covid-19 se mantém no Centro e nas Vilas Amorim, Figueira e Urupês

O Centro de Suzano e mais três bairros continuam sendo os locais, em Suzano, com maior foco de casos de Covid-19.

De acordo com o último mapeamento de casos divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Centro e os bairros da Vila Amorim, Vila Figueira e Vila Urupês somam 336 casos confirmados de coronavírus, e 21 óbitos decorrentes da doença.

Na edição do dia 9 de maio, o DS divulgou reportagem em que esses bairros estavam com mais casos e óbitos por coronavírus.

Os novos dados são da última segunda-feira (22), e foram divulgados pela Secretaria de Saúde nesta terça (23). Depois do Centro e mais os outros três bairros, logo em seguida aparecem os bairros Cidade Miguel Badra (Baixo e Alto) e Cidade Boa Vista com 167 casos e 11 mortes.

Os bairros Cidade Edson, Parque Santa Rosa e Jardim Altos de Suzano somam 108 casos e 4 mortes. Já nos bairros Jardim Imperador, Jardim Monte Cristo e Suzanópolis, são 101 casos e 5 mortes registradas.

No Jardim Colorado, Jardim Maitê, Vila Monte Sion e Jardim Natal são 98 casos e 11 óbitos, o mesmo número de casos do centro do Distrito de Palmeiras que já registra 7 mortes. No Jardim Casa Branca, Caxangá, Jardim Quaresmeira e Vila Barros são 80 casos e 8 óbitos pela doença.

Jardim Revista, Jardim Varan e Jardim Alterópolis são 73 diagnósticos e 8 mortes. Já os bairros Jardim Leblon, Tabamarajoara, Raffo, Jardim do Bosque e Jardim Nova América, registram 66 casos e 6 óbitos por coronavírus. No Parque Maria Helena, Vila Maluf e Vila Maria de Maggi são 64 casos e também 6 mortes.

Nas últimas posições estão os bairros Jardim Europa, Jardim São José e Jardim São Bernardino com 40 casos e 2 óbitos, além da Ipelândia que tem 16 casos e nenhuma morte pela doença registrada. Cerca de 65 casos não têm informação sobre bairro.

No total, a cidade de Suzano em 1312 casos de coronavírus e 89 óbitos registrados em decorrência da doença.

O mapeamento é divulgado semanalmente em uma seção exclusiva no portal da Prefeitura sobre o enfrentamento do novo coronavírus, e pode ser consultado através do site suzanocoronavirus.com.br.