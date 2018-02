Maioria dos assaltos a ônibus em Suzano ocorre às 23h; 73,3% são a partir das 18h

Um levantamento realizado pela Radial Transportes apontou que 73,3% dos assaltos às linhas municipais ocorrem entre as 18 horas e à 1 hora da manhã. A empresa é responsável pelo transporte público suzanense e teve um prejuízo de R$ 4,5 mil, com o dinheiro roubado durante as viagens do ano passado. Ao todo, 90 ocorrências foram verificadas em 2017.

O período mais violento se inicia a partir das 18 horas. No ano passado, 66 assaltos aconteceram até a 1 hora da manhã. O ápice de ocorrências observadas foi às 23 horas, com 13 casos registrados entre janeiro e dezembro de 2017, o que representa 14,4% do total.

O horário da manhã é o segundo mais perigoso, das 4 às 11 horas. Foram ao menos 17 ataques matinais, sendo 10 deles a partir das 8 horas. À tarde, sete casos foram verificados- quatro deles entre as 16 e 17 horas.

Os meses de fevereiro, novembro e agosto registraram o maior índice de ações criminosas. O segundo mês do ano teve 18 ocorrências, enquanto agosto e novembro somaram 21 roubos.

A maioria dos casos foi na região norte de Suzano, onde as linhas que passam pelo Jardim Revista lideram o ranking de assaltos com 10 episódios. A localidade é seguida pelo Jardim Varan, com mais nove casos, e o Jardim São José, com outros oito acontecimentos. Os bairros do Miguel Badra, Raffo e Jardim Nova América também registraram de seis a sete assaltos, no ano passado.

Quantia roubada

Outro dado revelado pelo estudo é quanto à quantia perdida nos assaltos. Ao todo, foram R$ 4.509,22 roubados da empresa. Contudo, em apenas nove casos os bandidos levaram mais de R$ 100.

O valor máximo apanhado pelos assaltantes foi de R$ 220, durante um ataque à linha que passa pelo Jardim São José, às 21h55, em abril do ano passado. Apesar dos 90 assaltos registrados, nenhuma viagem foi interrompida pelo acontecimento e apenas 13 boletins de ocorrência foram conferidos no levantamento.