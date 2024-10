Maioria dos candidatos vota pela manhã em Suzano; veja horários

A maioria dos candidatos vai votar na parte da manhã nos colégios eleitorais de Suzano.

Caian Zambotto (PSOL) vota às 9 horas na Escola professor Paulo Kobayashi (Vila Maluf).

Gerice Lione (Podemos) vai votar às 8 horas na Escola Batista Renzi. Já o candidato Pedro Ishi (PL) vota às 10 horas na Escola Municipal Profª. Alice Setuko Honda Miyake na Vila Figueira. Sérgio do Povo (Mobiliza) volta às 9 horas no Colégio Unisuz e Walmir Pinto (PV) vota às 14 horas no Luiza Hidaka.