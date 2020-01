Maioria dos mortos no trânsito de Suzano tinha de 30 a 87 anos, aponta Infosiga

Suzano fechou 2019 com um total de 30 mortes no trânsito e um aumento de 3,45% no número de vítimas fatais, em relação ao mesmo período de 2018, quando 29 morreram em ruas, estradas e/ou rodovias da cidade. Os dados fazem parte do balanço anual divulgado pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).

Levantamento mostra que a faixa etária das principais vítimas suzanenses é de 30 a 87 anos. Em 2019, oito idosos, com idade de 60 a 87 anos, morreram devido a acidente de trânsito. O maior número de mortos compreende a pessoas com idades de 30 a 59 anos. Foram 15. O DS questionou a Prefeitura se há alguma campanha específica para esse público e aguarda resposta.

O Infosiga mostra também que a categoria considerada jovem - de 15 a 29 anos - totalizou cinco óbitos. Houve um caso envolvendo criança. Além disso, a ferramenta do governo estadual contabilizou um óbito, mas não há registro da idade da vítima.

Das 30 vítimas no ano passado em Suzano, 25 eram homens e cinco mulheres.

Dias

De acordo com o Infosiga, a maior parte dos acidentes fatais aconteceu de segunda a sexta-feira. Foram 18, contra 12 ocorridos no fim de semana (sábado e domingo). São desde a atropelamentos a colisões.

O levantamento mostra também que 15 ocorreram em vias municipais, 13 nas rodovias que cortam a cidade e dois não foram divulgados. Foram 12 colisões, 10 atropelamentos e oito registros dos quais descrevem serem 'outros ou não informados'.

Anos anteriores

O número de mortes no trânsito de Suzano é o maior em cinco anos. Em 2015, a cidade contabilizou 25 óbitos. Seguido de 2016, totalizando 29; Em 2017, foram 27 e, por fim, no ano de 2018, 29 pessoas morreram nas vias suzanenses.