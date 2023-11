Maioria dos suzanenses assina pelo menos um streaming de filme

A maioria dos suzanenses assina pelo menos um serviço de streaming. O DS conversou com cinco pessoas nas ruas da cidade, sendo que quatro disseram assinar um ou mais desses serviços.

Uma pessoa falou que não assinam nenhum streaming, duas disseram que assinam dois, uma declarou que tem três assinaturas e uma afirmou que assina sete streamings diferentes. A média entre as seis pessoas é de 2,3 assinaturas.



No Brasil, cerca de 66% dos brasileiros assinam um ou mais serviços de streaming de filmes e séries no Brasil. Os dados são da pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box, que analisou o uso desses apps no nosso país.



Vinicius Lopes afirmou que tem sete assinaturas simultâneas: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+ e Premiere. “Eu gosto muito e aprovo todos. São todos bons. Mas eu prefiro mais o Star+ e Premiere, porque eu acompanho esportes e dá para eu ver tudo. Star+ tem Premier League e NBA, e no Premiere dá para eu ver o Brasileirão”, conta.

Gustavo dos Santos tem assinaturas da Netflix, Amazon Prime Video e YouTube Premium, mas fez críticas. “É muito ruim ter que assinar tudo isso para assistir filme e série. Quando era só a Netflix era melhor. Essas assinaturas sugam o dinheiro de pouco em pouco. A Netflix de vez em quando tem algo que eu realmente queira assistir, mas eu acho que não vale o preço. O YouTube Premium é só para não ter anúncio, então o serviço não me agrada”.

O streaming que ele mais usa é o Prime Video, por conta dos jogos on-line. “É barato e eles sempre dão coisas para os jogos, além de uma inscrição grátis na Twitch. De todos, eu acho que é o que mais vale a pena”, afirma.



Alexandra Paula contou que tem Netflix e Amazon Prime para uso do seu filho. “Eu uso bem pouco, assino mais por causa do meu filho, que assiste tudo que você possa imaginar. Ele gosta muito. Ele usa mais o Prime Video, mas gosta da Netflix também”, expõe.

Alex de Souza tem acesso a Netflix e começou a assinar o Brasil Paralelo para assistir filmes mais antigos. “A Netflix tem muito mais opções, mas eu não gosto de alguns filmes porque tem muita coisa obscena e eu sou futuro padre. Tem muita sensualidade, objetifica muito a mulher e eu não gosto disso. O Brasil Paralelo tem mais tradição. Como a gente estuda na filosofia, a questão é muito mais de inteligência e mover paixões do que questão política”.

Ele contou que recomendaria ambos os streamings, mas que a Netflix é melhor por ter uma gama de opções maior, apesar das ressalvas feitas.

Edinéia Bispo contou que não tem nenhum streaming, mas seus filhos assinam. “Minha filha acho que tem Netflix, e meu filho também. Eu não uso e não assisto nada, só eles. Meu filho gosta muito e assiste bastante. Eu nem sei quais eles têm, mas eu acho que é mais Netflix”, conta,