Mais 15 classificados para Frente de Trabalho de Suzano são convocados

A Secretaria de Administração de Suzano está convocando novos candidatos classificados para o programa de Frente de Trabalho (edital nº 001/2019). O prazo para apresentação da documentação necessária segue até 21 de janeiro (terça-feira). Estão sendo chamadas mais 15 pessoas (em dezembro foram 11) que se inscreveram em outubro passado, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, e foram habilitadas para concorrer às 40 vagas abertas. A lista com os nomes entre as posições 12 e 26 pode ser conferida no site da Prefeitura de Suzano, em “Imprensa Oficial”.

Os convocados devem procurar o Departamento de Gestão de Pessoas no Paço Municipal (rua Baruel, 501, sala 209 – Centro) em dias úteis, das 8 às 16 horas. É necessário apresentar: RG; CPF; cartão do PIS; certidão de casamento; carteira de trabalho; comprovante de escolaridade (se tiver); dois comprovantes de residência, sendo um recente e outro de um ano atrás; título de eleitor e certidão de quitação eleitoral; atestado atualizado de antecedentes criminais; laudo médico (para pessoas com deficiência); e certidão atualizada do Processo de Execução Criminal e carteira de apresentação ou caderneta de albergados (para egressos do sistema penitenciário ou beneficiários de regime semiaberto). Quem não comparecer no prazo irá perder a vaga.

A Frente de Trabalho é um programa emergencial de auxílio desemprego. Os convocados vão assinar um contrato com duração de 180 dias, prorrogável por igual período, receber salário mínimo e vale-transporte (caso residam a mais de dois quilômetros dos locais onde trabalharão) e participar de um curso de capacitação de 90 dias. A jornada será de 40 horas semanais. O objetivo é que os beneficiários atuem, principalmente, em serviços como manutenção e limpeza em todos os setores da Prefeitura de Suzano. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4745-2190.

Programa Frente de Trabalho

Documentos necessários que os candidatos aprovados devem apresentar:

• Documento de Identidade – RG;

• Cadastro de Pessoa Física – CPF (Regularizado);

• Cartão do PIS;

• Certidão de Casamento (com averbação de separação ou divórcio, se cabível);

• Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (folhas de identificação com foto, qualificação profissional e último registro);

• Comprovante de escolaridade, se possuir;

• Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone etc), sendo um recente e outro de um ano atrás;

• Título de Eleitor e certidão de quitação eleitoral;

• Atestado de Antecedentes Criminais atualizado (Retirado no Poupatempo ou via Internet);

• Certidão atualizada do Processo de Execução Criminal que concedeu o regime semiaberto (para os candidatos beneficiários do regime semiaberto);

• Certidão atualizada do Processo de Execução Criminal que conste o cumprimento total da pena, informando a extinção da punibilidade (para os candidatos egressos do sistema penitenciário);

• Carteira de Apresentação ou Caderneta de Albergado (para os candidatos beneficiários do regime semiaberto).