Mais 240 crianças se formam no ‘Programa Sementinha’

Mais uma turma se formou no “Programa Sementinha”, do Grupo Unido nas Ações de Resistência às Drogas (Guard), iniciativa da Prefeitura de Suzano, por meio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Secretaria de Educação. Desta vez, foi a vez de 240 alunos da região norte da cidade, durante evento realizado no último sábado (5). A previsão é de que a iniciativa alcance cerca de 1,2 mil estudantes até o fim deste ano.

A cerimônia foi realizada nas dependências da Escola Municipal Professor Ruy Ferreira Guimarães, no Jardim São Bernardino. Participaram crianças do 5º ano do ensino fundamental desta e das unidades Therezinha Pereira Muzzel (Jardim Graziela) e Antonio Maschietto (Recreio Sertãozinho). Em oito encontros semanais, elas tiveram palestras que trataram de temas como uso de drogas, violência, bullying, valorização da autoestima e outros assuntos ligados à juventude.

Durante a solenidade, os formandos realizaram duas apresentações musicais e assistiram a uma peça de humor que reforçou os valores positivos tratados em sala de aula. Ao final, as turmas das respectivas escolas, acompanhadas de seus diretores, receberam simbolicamente o diploma do “Programa Sementinha”. Posteriormente, todos os participantes ganharão certificados individuais de conclusão.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Antônio Wenzler, elogiou o trabalho dos instrutores do Guard junto à juventude. “Atuamos em todo o município com patrulhamento ostensivo e na proteção do patrimônio público, mas é no trabalho preventivo com a juventude que alcançamos os melhores resultados”, afirmou.

Da mesma forma, o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, exaltou a iniciativa realizada nas escolas e o papel na construção de um futuro melhor. “Os maiores obstáculos com que a juventude pode se deparar são as drogas e a violência, que não tomam apenas sua inocência, mas também as chances de um futuro brilhante e digno. Parabéns aos alunos que concluíram o curso”, disse.

Segundo os idealizadores do Guard, além dos 630 alunos que já se formaram em 2019, outros 532 alunos participam do programa até o fim do ano.

Próximos eventos

Esta é a segunda formatura promovida neste semestre. No dia 21 de setembro, 20 estudantes do 5º ano da Escola Municipal Professora Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya, receberam o certificado.

Em 17 de outubro (quinta-feira), 240 crianças das Escolas Municipais Professora Célia Pereira de Lima (Jardim Cacique), Damásio Ferreira dos Santos (Vila Sol Nascente) e Caic (Jardim Monte Cristo) participarão da cerimônia da formatura do Guard na Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo (avenida Armando de Salles de Oliveira, 444 – Centro), às 18h30.

No dia seguinte (18/10), a partir das 14h30, a Escola Municipal Professora Sonia Regina Alonso Ostermeyer (rua Nhonhô de Lima, 295 – Recanto São José) receberá os 130 formandos desta e de outras duas unidades, todas do distrito de Palmeiras: Liuba Pizzolito (Jardim das Lavras Mirim) e Professora Maria Odete Cará Gouveia (Jardim do Lago).