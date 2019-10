Mais 87 crianças de Palmeiras concluem o Programa Sementinha

O Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, formou mais 87 crianças no Programa Sementinha, nesta sexta-feira (18). Desta vez, a cerimônia de encerramento do módulo foi com os alunos do 5º ano das Escolas Municipais Professora Sônia Regina Alonso Ostermayer (Recanto São José) – que sediou o evento –, Professora Maria Odete Cará Gouveia (Jardim do Lago) e Professora Liuba Pizzolito (Jardim das Lavras Mirim), todas do distrito de Palmeiras.

O encontro contou com as presenças dos secretários municipais de Educação, Leandro Bassini, e de Segurança Cidadã, Antônio Wenzler, e da promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Suzano, Rita de Cássia Becca Sakai. A expectativa é de que outros três eventos de formação ocorram ainda neste ano. O Programa Sementinha já promoveu a construção da autoestima, a confiança e o alerta sobre os perigos do uso de entorpecentes a mais de 900 estudantes da rede municipal em 2019.