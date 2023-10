Mais de 10 mil votam nas eleições do Conselho Tutelar em Suzano

Os candidatos mais votados, que preencherão as dez vagas dos dois Conselhos Tutelares de Suzano ficaram assim definidas, por ordem de colocação: Luiz Guilherme Belan da Silva, o “Gui, filho do Pedrinho do Mercado” (1.645 votos); Eli Tavares de Lima, a “Professora Eli” (1.171 votos); Vanessa de Oliveira Angelo, a “Vanessa Angelo” (1.126 votos); Aparecida Dias de Oliveira, a “Cida Dias” (741 votos); Luciene Santos Ribeiro da Silva, a “Luciene Santos” (654 votos); Sonia Aparecida da Silva Pimenta, a “Sonia Pimenta” (635 votos); Maria Cecilia de Abreu, a “Cecilia Abreu” (533 votos); Jaqueline Esteves Francisco, a “Jaqueline Esteves” (523 votos); Arlete Batista de Melo Pacheco, a “Arlete Pacheco” (497 votos); e Francisca Aparecida Xavier, a “Chica Xavier” (442 votos).

Os demais candidatos ficarão como suplentes, pela ordem de classificação: Rita de Cássia Cavalcanti Machado, a “Rita Cavalcanti” (413 votos); Alfredo Taboada de Faria, o “Alfredo Taboada” (389 votos); Rosemary Santos da Silva, a “Rosemary Santos” (375 votos); José João Silva (349 votos); Valdete da Silva Nicomedes Ramos, a “Valdete Ramos” (180 votos); Regiane Maris dos Santos, a “Rê da Casa Branca” (155 votos); Maria de Fátima dos Anjos, a “Teka Fátima” (74 votos)

No polo da região central, situado na Escola Municipal Antônio Marques Figueira (Rua Sara Cooper, 27 - Centro), foram registrados 5.153 votos válidos. No polo da região sul, localizado na Escola Estadual Dr. Anis Fadul (Rua Benedito José Rangel 95 - Vila Rica), foram contabilizados 2.024 votos válidos. E no polo da região norte, onde as atividades ocorreram na Escola Estadual Maria Elisa de Azevedo Cintra (Rua Presbítero Benedito de Oliveira, 61 - Jardim Dona Benta), foram recebidos 2.983 votos válidos.

No centro foram disponibilizadas 21 urnas; na região sul, 13; e na região norte, 18 receberam os votos dos munícipes. Contando os três polos, foram registrados 243 votos nulos e outros 15 votos em branco.

Região

Quatro cidades do Alto Tietê elegeram 45 Conselheiros Tutelares nas eleições que ocorreram neste domingo na região e no País.

Foram computados no total 27.886 votos nas cidades de Ferraz, Itaquá, Poá e Mogi.

A cidade de Suzano também teve eleições, leia mais na página 3 de Cidade.

Os votos computados em Ferraz somam 9.627, que ajudaram a eleger cinco candidatos: Daniela Ferreira da Silva, a Dani da Educação; Armando Giuliani Roda, o Nando do Ipanema; Claudio de Souza Bezerra, o Claudinho; Claudete Silva dos Anjos Souza, a Guida Carvalho e Margarida de Carvalho Silva, a Claudia Bolos.

Ferraz não informou quantos votos cada candidato recebeu.

Poá

Em Poá foram 3.662 votos computados que elegeram cinco candidatos: Ligia Sales (695 votos); Rosa Alves (598 votos); Priscila Gonçalves (456 votos); Luciano Panão (431 votos); Sonia Maria Barco da Silva (310 votos).

Itaquá

Em Itaquá foram 7.683 para eleger 15 conselheiros nesta legislatura.

Foram eleitos: Caio Fernando Toyama (598 votos); Eric dos Santos (567 votos); Fernanda da Silva Novais (516 votos); Antonia Auristela Santos de Brito (404 votos); Edson Carlos Manoel da Silva (378 votos); Maria Isabel Ferreira (357 votos); Sandra Regina da Silva (350 votos); Jessica Ribeiro de Jesus (347 votos); Ricardo Rodrigues da Fonseca (321 votos); Izabel da Rocha Dias (311 votos); Luciana Mastriano dos Santos (300 votos); Maria de Lourdes Gonçalves dos Santos (257 votos); Liliane Gonçalves do Nascimento (237 votos); Clovis Gonçalves Pessoa Junior (235 votos); Valdirene da Silva (234 votos).

Mogi

Em Mogi foram 6.914 votos computados neste domingo, que elegeram 20 conselheiro. Veja a relação de nomes ao lado.

A Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar (CECT) concluiu na tarde desta segunda-feira (02/10), no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, a apuração dos votos referente a eleição para a escolha dos novos conselheiros tutelares de Suzano, que ocorreu no domingo (01/10). Com acompanhamento do secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e das representantes da Vara da Infância do Ministério Púbico de Estado de São Paulo, a promotora Ana Paula Moreira Mattos e a oficial de Promotoria Maria Marta Ferreira, foram contabilizados 10.175 votos válidos.