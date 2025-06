Mais de 100 espaços verdes de lazer recebem cuidados do Meio Ambiente no ano

Neste mês em que se celebra as ações exitosas de conservação ambiental, a Prefeitura de Suzano reforça seu compromisso com a manutenção dos espaços verdes de lazer da cidade. Desde o início deste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente alcançou 102 pontos do município com trabalhos de roçagem, poda de arbustos pequenos, capinação e limpeza das áreas públicas.

O objetivo é manter as áreas verdes de lazer bem conservadas e limpas, bem como evitar a proliferação de pragas urbanas, especialmente nos períodos de chuva. Além de contribuir para a estética, o trabalho evita o acúmulo de lixo e entulho, garantindo a segurança dos munícipes e comerciantes que circulam diariamente por esses locais.

Além das atividades direcionadas às árvores e plantas, também são feitos serviços na estrutura desses locais, que incluem pintura das bases das academias, guias e bancos, onde é promovida a retirada de resíduos que podem colaborar para o desenvolvimento de pragas urbanas.

Os cuidados buscam contemplar as demandas de cada local com serviços gerais e específicos. No caso da Praça João Pessoa, no centro, por exemplo, foi efetuado plantio de árvores e ações de combate à pichação; na Praça Padre Cícero, no bairro Cidade Boa Vista, foram realizadas manutenção da estátua e poda de árvores; na Praça Wanda Benvenuti Ubriaco, no Jardim Quaresmeira II, foram feitos serviços de poda, capinação e pintura; na Praça Valdemiro Neves Barbosa, no Jardim das Flores, foi feita poda de árvores; e na praça que fica no entorno da creche do Jardim Nova América, houve reforço na pintura.

Nos primeiros cinco meses do ano, as atividades também já foram proporcionadas em praças de outros bairros, como Jardim Casa Branca, Vila Maluf, Jardim Imperador, Parque Maria Helena, Cidade Edson, Jardim São José, Jardim Colorado, Jardim Vitória, centro, Jardim Monte Cristo, Cidade Miguel Badra, Jardim das Flores, Chácara Faggion, Jardim Miriam, Jardim Maitê, Vila Urupês, Vila Amorim, Sesc, Vila Maluf, Parque Maria Helena, Jardim São José, Jardim Vitória, Jardim Fernandes, Jardim Alterópolis, Jardim Revista, Jardim Europa, Jardim Gardênia Azul, Jardim Margareth e Vila Sol Nascente.

Além das praças, também foram beneficiados alguns jardins administrados pela prefeitura, como o do Centro de Convivência, da Vila Figueira; o do Centro Dia do Idoso (CDI) Joaquim Pinto Filho, do bairro Cidade Boa Vista; e o do Centro Cultural Monteiro Lobato, que fica no Jardim Colorado.

Vale destacar que, em Suzano, é possível adotar praças e áreas verdes por meio do programa “Adote uma Praça”. A iniciativa permite que pessoas físicas, empresas e outras entidades se tornem parceiros na manutenção e conservação de espaços públicos. A adoção pode ser feita por meio de Termos de Cooperação, em que o adotante se compromete a cuidar da área durante um determinado período, em troca de benefícios como a colocação de placas com a identificação da empresa ou entidade. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4745-2055 ou do e-mail smma@suzano.sp.gov.br.

Para o prefeito Pedro Ishi, as ações são fundamentais para garantir a qualidade de vida dos munícipes e comerciantes que circulam diariamente pelos espaços públicos. “A manutenção das praças e jardins também representa um compromisso da administração municipal em proporcionar ambientes bem cuidados, seguros e agradáveis para todos os cidadãos. O trabalho de zeladoria, portanto, não se limita apenas à estética, mas visa também promover saúde pública, segurança e melhorar a vida de todos”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.