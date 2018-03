Mais de 100 mulheres participam do lançamento do 'Promotoras Legais'

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), lançou na tarde desta quinta-feira (8) no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, o VI Curso "Promotoras Legais Populares" (PLPs). Na oportunidade, a madrinha do projeto e presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, e mais de cem mulheres participaram da aula inaugural, que teve como tema a "Objetificação da mulher e a naturalização do machismo" sob o comando da advogada Rosana Chiavassa. Todo o encontro contou com tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A primeira aula da iniciativa teve ainda a participação da coordenadora do projeto, a advogada Sandra Lopes Nogueira; do vice-presidente da Câmara de Suzano, Rogério Gomes do Nascimento; das vereadoras Neusa dos Santos Oliveira e Gerice Rego Lione; da diretora da Comissão da Mulher Advogada, a advogada Patrícia Martins Braga; do representante da capacitação municipal "Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres", César Braga; da coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Rosemary Caxito; e da representante da Divisão Regional de Assistência e Desenvolvimento Social (Drads), Jeruza Reis.

O lançamento, dividido em duas partes, foi iniciado com uma apresentação de dança do ventre com as formandas da edição 2017 do PLPs. Em seguida, as autoridades reiteraram, em seus discursos, a luta pelo fim da violência à mulher, bem como a importância da sororidade (irmandade entre mulheres) e da igualdade de gênero.

"Hoje estamos aqui reunidas com o mesmo objetivo: o de promover a igualdade e acabar com o machismo. Parabenizo o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama Larissa (Ashiuchi) por terem retomado um curso que havia sido parado por 11 anos, mas que agora vai ajudar tantas suzanenses", afirmou a vereadora Gerice.

Para Larissa, assim como no ano passado, o Promotoras Legais foi retomado justamente em 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, como forma de reiterar a luta diária e a representatividade das mulheres, bem como uma oportunidade de enaltecer a sororidade. "O conhecimento é a principal ferramenta de defesa para uma mulher. Acredito que este curso, oferecido gratuitamente, valoriza o empoderamento feminino. Com o apoio do prefeito, estamos trabalhando para tornar Suzano uma cidade mais igualitária, que fomente a irmandade e que valorize o público feminino", concluiu.

A edição 2018 do Promotoras Legais Populares será ministrada uma vez por semana - às terças-feiras - entre 18h30 e 20h30, no decorrer do ano, no auditório do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro).