Mais de 118 mil carnês do IPTU serão entregues em março com até 27% de reajuste

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Suzano começam a ser entregues em março com reajuste máximo de 27% em relação a 2017. Na sessão de quarta-feira (21), a Câmara de Suzano aprovou redução do limite máximo de reajuste passando de 37% para 27%.

Ao todo, 118.245 carnês terão de ser entregues antes da data de vencimento da primeira parcela ou parcela única, que é 15 de março.

De acordo com o secretário municipal de Planejamento e Finanças, Itamar Corrêa, os carnês deverão ser entregues o mais rápido possível. "Imediatamente após a Câmara aprovar (a aprovação ocorreu na quarta-feira) o projeto de lei que estipula a mudança do limite máximo de reajuste, determinaremos a impressão dos carnês e, consequentemente, o início do envio quando estiverem prontos", frisou o secretário, esta semana, um dia antes da aprovação do projeto, que ocorreu na quarta-feira.

Valor do IPTU

O valor do IPTU deste ano tem uma variação que vai de diminuição de 20% a aumento de até 27% em relação ao montante cobrado dos contribuintes em 2017. A possibilidade foi prevista no projeto de lei complementar aprovado na Câmara em que altera os anexos da lei complementar 039/97 e estipula um novo teto de reajuste, que até então era de 37%. Segundo a Prefeitura, poderá ser ainda menor no caso de pagamento à vista da parcela única, que prevê desconto de 5%.

O pagamento também poderá ser parcelado em até 10 vezes. A proposta já está pronta para ser votada pelo Legislativo.