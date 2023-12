Mais de 140 bairros são atendidos pelo projeto 'Ilumina Suzano'

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos divulgou o balanço de atendimentos realizados pela pasta em novembro por meio do aplicativo “Ilumina Suzano”. No total, a cidade registrou 1.165 manutenções no fornecimento público de energia em 144 bairros, concluindo um mês de trabalho com uma média de 38 intervenções por dia.

As atividades realizadas envolvem reparações na estrutura do sistema, incluindo lâmpadas, reatores, cabos, relés, isoladores, disjuntores e conectores. O projeto prevê o conserto e substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial realizada pelo aplicativo.

Durante o mês passado houve a troca de 630 lâmpadas e de 452 reatores. Além disso, a pasta renovou 538 metros de cabos, 380 relés e 194 conectores. Os locais mais beneficiados com as intervenções foram Jardim Casa Branca (71), Cidade Miguel Badra (58), centro (57), Cidade Boa Vista e Jardim Maite (34 cada), Parque Santa Rosa (30), Vila Amorim (29) e Parque Maria Helena (28).

O secretário Samuel Oliveira esclareceu que os registros de atendimento são definidos por visitas a pontos específicos de iluminação e que uma ação pode compreender reparos em múltiplas partes de um único sistema. “Às vezes, determinado ponto de energia pode estar com vários danos. Por isso, pode ser necessário trocar vários componentes e a nossa preocupação maior é que o poste tenha a iluminação funcionando perfeitamente para a população”, ressaltou.

O chefe da pasta também destacou a agilidade das equipes para realizarem a manutenção e sugeriu o uso do aplicativo por parte da população para solicitar os reparos. “Nós sempre estipulamos o prazo de 72 horas, mas provavelmente as equipes vão efetuar a manutenção antes. É um tempo curto de espera e o aplicativo agiliza demais o processo. Assim conseguimos nos organizar e ir a cada ponto que necessita de manutenção”, afirmou Oliveira.

Tecnologia

No acumulado do ano, a pasta já promoveu a substituição de 3,3 mil lâmpadas antigas pelas de vapor metálico. Outras 460 lâmpadas com tecnologia LED também foram instaladas e houve a implantação de 329 novos pontos de iluminação pública com lâmpadas vapor metálico. A pasta ainda tem projetos em andamento para novos pontos de iluminação.

“A iluminação de qualidade também é uma segurança para os bairros. Temos trabalhado muito para transformar a iluminação da nossa cidade e dar mais tranquilidade para quem anda nas ruas. Tenho certeza que nossa população está contente com o trabalho que estamos realizando”, finalizou Oliveira.

O atendimento remoto à população promovido pela Prefeitura de Suzano pode ser acessado pelo aplicativo Ilumina Suzano nos celulares de sistema Android, via Google Play Store (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp), e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple). Os atendimentos também podem ser feitos pelo telefone 0800-779-3310.