Mais de 143 mil estudantes da rede estadual voltam às aulas no Alto Tietê

Os alunos da rede estadual de ensino voltaram às aulas ontem.

Só no Alto Tietê, 143.237 estudantes iniciaram o ano letivo nas 188 escolas espalhadas pela região.

Este ano, as escolas do Estado voltaram com algumas novidades. O programa Inova Educação, passa a vigorar.

Com ele, novas disciplinas, como Projeto de Vida, Tecnologia e Inovação e outras matérias eletivas serão inseridas no currículo escolar.

Vale ressaltar que todas as disciplinas regulares estão mantidas no currículo escolar. Essa mudança atenderá aos alunos dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio.

Além disso, o horário das aulas sofreu alteração e os alunos passam a ter uma aula a mais por dia.

Serão 7 aulas de 45 minutos, ao invés de 6 aulas de 50 minutos como era no ano letivo anterior.

Para comportar essa mudança, os estudantes também passarão a sair 15 minutos mais tarde.

As aulas matutinas serão das 7 da manhã as 12h35, e não mais as 12h20 como no ano anterior. Já as aulas do período da tarde, iniciarão as 13h e encerrarão as 18h35, e não mais as 18h20.

Mudança no Recesso Escolar

O recesso escolar também passou por alterações este ano.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a mudança foi necessária para “organizar o calendário e o planejamento das atividades pedagógicas, além de garantir que docentes que atuam nas redes estadual e municipais consigam conciliar os períodos de recesso escolar e férias.”

Mais dois recessos são esperados para esse no letivo. Um ao final do primeiro bimestre, outro no terceiro bimestre. As férias do segundo e quarto bimestre não sofreram alterações.

Assim, os recessos estão programados da seguinte forma: para o fim do primeiro bimestre, entre 10 e 24 de abril.

O segundo período ocorrerá entre os dias 10 e 26 de julho, considerado como férias escolares. E o terceiro, está programado para o terceiro bimestre, entre 13 e 16 de outubro.

O encerramento do ano letivo será a partir do dia 23 de Dezembro.