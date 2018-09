Mais de 1,5 mil pessoas passam por ação social do Exército e da Prefeitura de Suzano

O Exército Brasileiro promoveu nesta quarta-feira (12), em parceria com a Prefeitura de Suzano, uma Ação Cívico-Social (Aciso), na Praça João Pessoa, na região central da cidade. A iniciativa, que teve participação de cerca de 1,5 mil pessoas e de 90 militares, teve o objetivo de disponibilizar atendimento gratuito nas áreas da Saúde e de Geração de Emprego aos suzanenses.

Coordenada pela 12ª Brigada de Infantaria Leve, que se encontra no município para a realização de um treinamento por meio do exercício Anhanguera 2018 com o objetivo de melhorar as técnicas de soldados e oficiais para a Garantia de Lei e Ordem (GLO), a ação teve início às 9 horas, com a participação do comandante da Brigada, o general Helder de Freitas Braga, do prefeito Rodrigo Ashiuchi, e do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior.

Até as 15 horas, os munícipes que passaram pela Praça João Pessoa tinham à disposição apresentações musicais da banda do Exército, exames e orientações preventivos de saúde bucal, além de aferição de pressão arterial e glicemia. Houve também a exposição de equipamentos e viaturas utilizadas pela Brigada, além da apresentação sobre a história da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e sua campanha na Itália durante a Segunda Guerra Mundial.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego também marcou presença com o projeto Suzano Mais Emprego. No local, a pasta promoveu a captação de currículos, a entrega de cartas de encaminhamento para vagas de emprego cadastradas no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e inscrição ao processo seletivo de jovens que querem concorrer ao Programa Aprendiz Formare, fruto de uma parceria entre a administração municipal e a Suzano Papel e Celulose.

Segundo o general, a ação desta quarta-feira teve como foco o fortalecimento dos vínculos entre o Exército e a comunidade suzanense, que está recebendo a visita das tropas para um exercício militar, que tem sido focado em técnicas de abordagem, patrulhamento em área urbana, além de simulações de confrontos sem riscos à população. Atualmente Suzano abriga 630 integrantes das Forças Armadas.

“Vale destacar que a presença das tropas em Suzano não configura como uma intervenção no município, ao contrário do que foi especulado nas redes sociais. Quem decretaria este tipo de intervenção seria o presidente da República, em acordo com o governador do Estado. Estamos aqui apenas nos preparando para estar em condições de atender à população brasileira em qualquer parte do país”, esclareceu o general.

Em sua fala, o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu o general e às Forças Armadas pelo trabalho conjunto no município e colocou o município à disposição para ser sede de novos exercícios da Brigada no futuro. “É um evento que nos preparamos adequadamente para atender às demandas e teve todo o nosso apoio. Inclusive, é válido destacar que Suzano é parceira das entidades militares e civis. Acredito que esta é uma experiência boa para reforçar a Segurança dos cidadãos de bem”, explicou.

Homenagem

Após participar do início dos trabalhos da Aciso, o prefeito de Suzano encontrou-se com o general André Luis Novaes Miranda, comandante da 2ª Divisão de Exército do Comando Militar do Sudeste, nas dependências do Tiro de Guerra de Suzano. Ashiuchi e outras autoridades locais foram homenageados pelo Exército pelo trabalho conjunto durante as atividades militares.

Em seus discursos, o prefeito de Suzano e o general Novaes Miranda reforçaram o exemplo positivo das Forças Armadas não apenas no trabalho junto à população, mas como exemplo de dedicação ao País.