Mais de 150 placas de vagas especiais de estacionamento começam a ser trocadas

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou nesta semana a troca de mais de 150 placas de trânsito por toda a cidade. Até o momento, já foram substituídas 36 delas, todas indicativas de vagas preferenciais de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência (PCDs).

Os trabalhos acontecerão na região central e nos centros comerciais dos bairros das regiões norte e sul, com duração prevista de duas semanas. As primeiras substituições ocorreram nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant. A ação é realizada por duas equipes da pasta.

As placas ajudam a indicar a reserva de vagas garantida por lei federal e com uso regulamentado por uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que determina que 5% do total delas sejam destinadas a idosos e 2% para PCDs.

O Código Brasileiro de Trânsito (CTB) define que o uso sem a devida credencial fornecida pelas autoridades é uma infração gravíssima, que gera multa e remoção imediata do veículo. Segundo a pasta, o município disponibiliza um número superior de vagas tanto para idosos quanto para PCDs que o exigido por lei.

Para o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Valdemar Galo, a substituição da sinalização vertical no município é fundamental para o respeito aos direitos da população. “A sinalização adequada de um local como reservado a pessoas que têm tal direito é fundamental para que a fiscalização atue de maneira correta. Nosso trabalho é voltado para a garantia dessa acessibilidade”, reforçou.

Para ter direito a ocupar as vagas, além de ser maior de 60 anos ou ter alguma deficiência, é obrigatório o uso da credencial de autorização à mostra no para-brisa, que pode ser solicitada na sede da secretaria (rua José Correia Gonçalves, 152 – Centro). Outras informações a respeito estão disponíveis pelo telefone (11) 4746-1166 ou pelo e-mail smtmu@suzano.sp.gov.br, mesmos canais por onde é possível fazer denúncias sobre utilização indevida.