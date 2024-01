Mais de 156 mil pessoas ficam sem energia elétrica após ocorrências com pipas em 2023

Em meio às férias escolares e na semana em que se comemora o Dia Internacional da Pipa, a EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, reforça o alerta para os riscos da prática dessa brincadeira próximo à rede elétrica. No ano passado, mais de 156 mil clientes da região sofreram com a falta de energia provocada por ocorrências envolvendo pipas enroscadas na fiação. Isso representa um aumento de 26% em relação a 2022. Em média, cinco ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica dos municípios foram registradas por dia em 2023.

Em Itaquaquecetuba, por exemplo, mais de 50 mil clientes sofreram com os impactos das ocorrências envolvendo pipas em 2023. Já em Mogi das Cruzes, mais de 21 mil clientes foram afetados no ano passado.

O monitoramento da EDP indica que o maior número de clientes afetados se deve à localização das ocorrências, em trechos mais populosos e próximos das redes elétricas.

Em muitos casos, a tecnologia do Centro de Operações Integrado (COI) da EDP ajuda a reduzir o impacto aos clientes por meio de manobras automatizadas no sistema de distribuição de energia, porém os transtornos provocados por esse tipo de ocorrência são grandes e também podem causar acidentes com quem está soltando a pipa e a população ao entorno.

“O transtorno provocado por uma pipa que enrosca na fiação é muito grande, podendo deixar hospitais, escolas, residências e empresas sem energia. Além disso, temos também o risco de ferimentos graves e até de morte para quem pratica esta brincadeira sem o cuidado com a segurança”, destaca o gestor executivo de operação e serviços da EDP, Stevon Schettino.

As linhas de pipas – com ou sem cerol ou produtos cortantes - causam desligamentos ao romper os cabos de energia e também podem provocar curtos-circuitos, ao ficarem presas na fiação. No período de férias escolares, no qual há maior incidência desse tipo de ocorrência, a EDP intensifica o alerta. “A EDP deve ser acionada imediatamente em caso de qualquer ocorrência que envolva a rede de distribuição de energia. Será encaminhada equipe técnica ao local para reparar o dano causado e para o restabelecimento do sistema”, reforça o gestor.

Confira abaixo algumas dicas para que a brincadeira possa acontecer com toda a segurança.

- Busque espaços abertos como parques e campos, onde não exista o risco de contato com fios de energia. Empine pipas longe de rede elétrica, em locais onde não exista nenhum tipo de cabo de energia, de serviço telefônico ou antenas de celular. Isso evita acidentes e interferências na qualidade desses serviços;

- Se a pipa ficar presa nos fios elétricos, não tente retirá-la. Nunca use varas nem suba em postes, muros ou lajes para tirar uma pipa. O choque, nestes casos, pode ser fatal. Somente técnicos da distribuidora são treinados para manusear a rede com toda segurança.

- Arremessar objetos na rede elétrica para o resgate da pipa pode causar graves

acidentes. O “lança-gato” (pedra presa a uma linha), ou qualquer outro objeto, não

deve ser lançado na rede;

- Jamais use cerol ou a chamada “linha chilena”. Esses produtos são proibidos e podem também provocar acidentes graves e mortes. Ao cortar a camada protetora da fiação, a linha interrompe a transferência de corrente elétrica, podendo provocar curto-circuito;

- Não empine pipas perto de estradas e vias de grande circulação de veículos, pois a linha da pipa pode ferir ciclistas e motociclistas, além do risco de atropelamento a quem está praticando a brincadeira.

Vale ressaltar que em caso de acidentes relacionados ao sistema de energia, nunca se aproxime do local. Fale imediatamente com a EDP pelos canais:

· Aplicativo EDP Online (compatível com tablets e smartphones)

· WhatsApp (11) 93465-2888

· Central de Atendimento: 0800 721 0123

Todos os canais de relacionamento são gratuitos e funcionam 24 horas

Sobre a EDP no Brasil

O Grupo EDP atua em quatro hubs estratégicos - Europa, Latam, North América e APAC - e está presente no Brasil há mais de 27 anos. Suas empresas, EDP Brasil e EDP Renováveis Brasil, possuem R$ 41 bilhões em ativos no país, caracterizando essa como a segunda maior operação do Grupo. A empresa conta com mais de 12 mil colaboradores diretos e terceirizados no Brasil e atua nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, além de desenvolvimento, construção e manutenção de ativos eólicos, solares e hidrogênio verde. A EDP oferece ainda soluções de energia voltadas ao mercado B2B, como geração solar distribuída, mobilidade elétrica e venda de energia no mercado livre. Em Distribuição atende cerca de 3,8 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo. Em 2023, foi eleita pelo quarto ano consecutivo a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em ESG, ocupando, em 2021 e 2022, o primeiro lugar do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, no qual permaneceu por 17 anos.